Xe đạp công cộng TP.HCM ế ẩm, du khách ngại dùng vì lý do khó tin

Tại trạm xe đạp công cộng khu vực Công xã Paris, nằm cạnh hai công trình biểu tượng của thành phố là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Bưu điện TP.HCM, lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan rất đông. Đây cũng là khu vực kết nối với các nhà ga của tuyến Metro số 1, thuận tiện cho việc trung chuyển. Tuy nhiên, trái ngược với sự nhộn nhịp xung quanh, trạm xe đạp công cộng tại đây lại "ế".