80 năm Công an Nhân dân Việt Nam: Hành trình từ gian khó đến chính quy, hiện đại

Hình thành trong cao trào cách mạng 1945 Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những tổ chức bảo vệ cách mạng tiền thân như “Trinh sát”, “Tự vệ đỏ”, “Cảnh sát xung phong”, “Danh dự Việt Minh”, lực lượng Công an đã hình thành với ba tổ chức đầu tiên ở ba miền: Sở Liêm phóng ở miền Bắc, Sở Trinh sát ở miền Trung và Quốc gia Tự vệ Cuộc ở miền Nam. Tuy tên gọi khác nhau, tất cả đều chung một sứ mệnh thiêng liêng: trấn áp các lực lượng phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trao huy hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 600, CAND vũ trang tại Đại hội mừng công ngày 21/12/1965. (Ảnh: VOV)

Ngay trong buổi bình minh của chính quyền mới, tình hình đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” với vô vàn khó khăn thách thức, lực lượng CAND tuy còn non trẻ nhưng đã kịp thời lập nhiều chiến công, viết nên những trang sử vàng truyền thống đầu tiên.

Tiêu biểu là tháng 7/1946, Công an đã khám phá tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), thu được tài liệu, vũ khí, đập tan âm mưu gây bạo loạn lật đổ chính quyền của các thế lực phản động. Chiến công Ôn Như Hầu đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh mưu trí, kiên quyết của CAND trong việc bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, thực dân Pháp trở lại xâm lược, cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Lực lượng Công an vừa xây dựng, củng cố tổ chức, vừa sát cánh cùng quân dân kháng chiến. Ngay từ giai đoạn đầu, CAND đã nhanh chóng triển khai các mặt công tác giữ vững vùng tự do, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước tại chiến khu Việt Bắc.

Các chiến sĩ công an ngày đêm bảo vệ an toàn lãnh tụ, bảo vệ căn cứ kháng chiến và các chiến dịch quân sự trọng yếu, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp thắng lợi.

Lớn mạnh qua hai cuộc kháng chiến vệ quốc Bước sang kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), lực lượng CAND vừa tiếp tục xây dựng, phát triển lực lượng, vừa trực tiếp chiến đấu trên cả hai miền Nam - Bắc.

Tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Công an đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, phong trào “bảo mật phòng gian”, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do thực dân Pháp và tình báo Mỹ cài lại. Thông qua các kế hoạch phản gián mưu trí, ta đã dụ bắt và vô hiệu hóa hàng chục toán gián điệp, biệt kích do CIA và chính quyền Sài Gòn tung ra miền Bắc, đập tan kế hoạch nguy hiểm mang tên “chống cộng sản trong lòng cộng sản” của địch.

Trong 8 năm quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, công an miền Bắc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng bộ đội và các lực lượng khác kiên cường bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng Nhân dân, bảo vệ thông suốt giao thông vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam, giữ vững an ninh trật tự hậu phương trong mọi tình huống.

Tại chiến trường miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng An ninh miền Nam (CAND trong lòng Mặt trận Dân tộc Giải phóng) không ngừng lớn mạnh giữa gian khó, bí mật bám dân, bám đất, phát động quần chúng nổi dậy diệt ác, phá kìm, trừ gian. Các chiến sĩ an ninh đã mưu trí làm thất bại nhiều kế hoạch tình báo, phản gián thâm độc của Mỹ và chính quyền Sài Gòn như kế hoạch “Phượng Hoàng”, “Tình báo đại chúng”, các chiến dịch “Chiêu hồi”, “Thiên Nga”, “Hải Yến”....

Nhiều vụ nội gián, chỉ điểm của địch được Công an kịp thời khám phá, bảo vệ an toàn cơ sở cách mạng. Trong điều kiện khó khăn, ác liệt như vậy nhưng các chiến sĩ an ninh của ta vô cùng mưu trí dũng cảm.

Điển hình như Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tô Quyền khi ông là phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh - khu vực căn cứ Trung ương Cục, ông vừa xây dựng lực lượng vừa trực tiếp chiến đấu trong điều kiện bom đạn hoá học của địch rải khắp nơi, rồi mở lớp ngay tại chiến trường, đào tạo hàng trăm cán bộ an ninh cơ sở, hình thành mạng lưới cơ sở mật vững chắc, áp dụng nghệ thuật “Dùng địch đánh địch, lấy ác diệt ác”; chỉ đạo phá các chuyên án B8, S6…, bóc gỡ 21 tên nội gián bảo vệ tuyến hành lang Bắc - Nam, tham gia chỉ huy bảo vệ căn cứ R trong chiến dịch Junction City của Mỹ vào năm 1967 và phối hợp tấn công mục tiêu của địch dịp tết Mậu Thân 1968.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông trực tiếp chỉ đạo chốt chặn trên QL 22, cắm cờ tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát Tây Ninh sáng 29/4/1975, cùng với lực lượng An ninh miền Nam và toàn dân vùng lên tổng tiến công, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, thống nhất đất nước.

Có thể khẳng định, trên mọi mặt trận thầm lặng, lực lượng CAND đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng CAND nhanh chóng hợp nhất trong cả nước, tiếp quản các địa bàn mới giải phóng và đối mặt với muôn vàn khó khăn thời hậu chiến. Phát huy truyền thống cách mạng, CAND khẩn trương mở các đợt truy quét tàn quân địch, triệt phá hàng trăm ổ nhóm, tổ chức phản động còn lẩn trốn.

Đồng thời, ngành Công an chủ động triển khai các chiến dịch phản gián quy mô lớn để làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch câu kết bên ngoài và bên trong nhằm chống phá chính quyền cách mạng. Đặc biệt, từ năm 1981 đến 1984, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Quân đội thực hiện thắng lợi “Kế hoạch CM12”, triệt phá hoàn toàn tổ chức phản động lưu vong do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh cầm đầu, làm thất bại âm mưu câu kết giữa gián điệp nước ngoài và tàn dư phản động trong nước hòng gây bạo loạn lật đổ chính quyền.

Song song đó, công an cùng quân dân cả nước tham gia đánh bại chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam, bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp đỡ cách mạng Lào và Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Những chiến công ấy tiếp tục tô thắm truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt gương điển hình tiên tiến lực lượng CAND. (Ảnh: TTXVN)

Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thời kỳ đổi mới Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập (từ 1986 đến nay), đất nước ngày càng phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới về an ninh, trật tự. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia gia tăng hoạt động với thủ đoạn tinh vi trong bối cảnh mở cửa hội nhập.

Trước tình hình đó, lực lượng CAND luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; làm tốt vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công an đã tham mưu ban hành và triển khai hiệu quả nhiều nghị quyết, chiến lược quan trọng như Nghị quyết 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc từ sớm, từ xa. Nhờ chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, lực lượng Công an đã kịp thời đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, CAND đã không ngừng mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội trong thời bình.

Trong suốt 40 năm đổi mới, dưới sự chỉ đạo của Bộ công an, toàn lực lượng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước. Nổi bật là đã đấu tranh triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, “xã hội đen” nguy hiểm - tiêu biểu như chuyên án xóa sổ tổ chức tội phạm Năm Cam vào năm 2002, chặt đứt đường dây “Mafia” ngầm, kể cả những “ô dù” bảo kê, qua đó lập lại trật tự an ninh ở các đô thị lớn.

Công an cũng liên tiếp đập tan các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng tang vật thu giữ lên tới hàng trăm bánh heroin và ma túy tổng hợp, bắt giữ nhiều trùm ma túy khét tiếng. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, điển hình như các đại án về ngân hàng, tài chính (Vinashin, Vinalines...), qua đó góp phần quan trọng trong công cuộc làm trong sạch bộ máy, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trước sự bùng nổ của Internet và công nghệ số, lực lượng Công an đã sớm thành lập các đơn vị chuyên trách đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nhiều vụ tổ chức đánh bạc, lừa đảo trực tuyến quy mô hàng nghìn tỷ đồng bị phanh phui, xử lý (như chuyên án đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu năm 2018), cho thấy quyết tâm của ngành Công an trong việc theo kịp và chế ngự các loại tội phạm phi truyền thống.

Song song đó, công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội cũng được tăng cường; hàng loạt kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ được thực hiện, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Có thể nói, 80 năm đồng hành cùng dân tộc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, thể hiện rõ lời thề “Còn Đảng thì còn mình” như lẽ sống cao nhất của người chiến sĩ công an. Biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã âm thầm hy sinh lợi ích cá nhân, sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đúng như lời dạy của Bác Hồ, góp phần viết nên bản hùng ca hào hùng “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi” suốt từ thời chiến đến thời bình.

Sự cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng CAND đã mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh. Trải qua các kỳ đại hội Đảng, quan điểm chỉ đạo về xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và CAND nói riêng ngày càng phát triển, hoàn thiện.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) nêu rõ: “Công an Nhân dân phải được xây dựng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân”. Đến Đại hội VII (1991), Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự”. Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đại hội VIII (1996) và IX (2001) tiếp tục hoàn thiện phương hướng xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới.

Đặc biệt, Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 khẳng định: “Xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Đại hội XII của Đảng (2016) đề ra mục tiêu “Xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Kế thừa nhất quán qua các thời kỳ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021) đã xác định lộ trình cụ thể: “Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc; phấn đấu đến năm 2030, xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Tinh thần đó cũng được thể chế hóa trong Hiến pháp năm 2013 (Điều 67) và các văn bản pháp luật, xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND làm nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trên cơ sở định hướng của Đảng, Bộ Công an đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nghị quyết 12-NQ/TW thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong giai đoạn mới, đồng thời phản ánh yêu cầu khách quan phải xây dựng lực lượng CAND lớn mạnh về mọi mặt để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh nhiều nguy cơ, thách thức mới nổi. Ngay sau khi ban hành, nghị quyết đã được Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn lực lượng.

Với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành Công an đã và đang đề ra các giải pháp mang tính đột phá để cụ thể hóa nghị quyết - từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đến hiện đại hóa trang bị, cải tiến lề lối làm việc - phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại như Đảng ta mong muốn.

Các chiến sĩ CAND luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Trong những năm gần đây, Bộ Công an đã tiến hành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc tổ chức lại lực lượng theo mô hình Công an 3 cấp (bỏ cấp trung gian Tổng cục, sáp nhập một số đơn vị) được triển khai đồng bộ. Tinh thần chỉ đạo là xây dựng bộ máy “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” - tức Bộ Công an tập trung chỉ đạo chiến lược, công tác tham mưu, đơn giản hóa đầu mối; Công an cấp tỉnh, thành phố được tăng cường toàn diện về lực lượng, phương tiện; Công an cấp huyện, xã trực tiếp gần dân, bám sát địa bàn cơ sở để giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự từ sớm, từ gốc.

Một bước cải cách có tính đột phá là đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% địa bàn xã, phường trên toàn quốc. Chủ trương này giúp tăng cường lực lượng tinh nhuệ đến tận cơ sở, nơi gần dân nhất, qua đó nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư. Nhờ những nỗ lực không ngừng, đến nay lực lượng CAND đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp to lớn đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng lực lượng CAND nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (19/8/1945 - 19/8/2025), lực lượng Công an vinh dự lần thứ năm được trao tặng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý bậc nhất của Đảng, Nhà nước dành cho tập thể anh hùng.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân Bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, lực lượng CAND xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa để nâng cao hiệu quả công tác, vừa để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trong nội bộ ngành, Bộ Công an đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành chuyển đổi hoàn toàn sang môi trường làm việc điện tử. Mọi quy trình, thủ tục công tác công an đang được số hóa tối đa, tích cực ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào các mặt nghiệp vụ, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới, khi khối lượng dữ liệu và yêu cầu xử lý thông tin ngày càng tăng.

Cũng chính nhờ ứng dụng công nghệ cao mà từ 1/7/2025 khi cả nước chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp, theo đó lực lượng công an cũng cắt bỏ công an cấp huyện, tăng cường công an chính quy về xã để gần dân, sát dân hơn và phục vụ dân hiệu quả hơn, trong khi qui mô về diện tích, dân số của xã hiện nay tăng lên rất nhiều.

Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, Bộ Công an cũng là đơn vị tiên phong, giữ vai trò “đầu tàu” trong chuyển đổi số quốc gia. Bộ đã chủ trì triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin trọng điểm mang tầm quốc gia, nổi bật nhất là Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Lực lượng Công an đã và đang tham mưu, tổ chức thực hiện quyết liệt Đề án 06, trong đó hạt nhân là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống định danh, xác thực điện tử (VNeID) do Bộ Công an xây dựng và quản lý. Đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện, kết nối liên thông với nhiều bộ, ngành, địa phương; hơn 80 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip đã được cấp cho người dân trên toàn quốc, tích hợp đầy đủ thông tin định danh điện tử.

Bộ Công an cũng đã cung cấp hàng trăm dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công Quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục về cư trú, cấp giấy tờ tùy thân, đăng ký phương tiện, hộ chiếu, lý lịch tư pháp... một cách nhanh chóng, minh bạch.

Theo lộ trình Đề án 06, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được cung cấp trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Mọi thủ tục phổ biến liên quan người dân, doanh nghiệp sẽ được thực hiện qua môi trường mạng một cách thông suốt, liền mạch - hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch và hiện đại.

Cùng với chuyển đổi số trong quản lý hành chính, lực lượng CAND cũng đặc biệt chú trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên không gian mạng - một mặt trận “mới” đầy cam go trong kỷ nguyên số. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã được đầu tư tăng cường, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các thế lực thù địch lợi dụng internet để tuyên truyền chống phá, phát tán thông tin xấu độc đều bị giám sát, vô hiệu hóa; nhiều tổ chức, cá nhân tán phát tin giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng đã bị xử lý nghiêm.

Việc Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để lực lượng Công an triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đồng thời trấn áp hiệu quả tội phạm công nghệ cao. Có thể thấy, từ quản lý nhà nước đến đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh mạng, CAND đều đang nỗ lực đi đầu, góp phần quan trọng giữ gìn trật tự, kỷ cương trong đời sống số của người dân.

Những kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã nâng tầm hiệu quả phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an. Người dân ngày nay hưởng nhiều tiện ích do ngành Công an cung cấp: từ việc cấp căn cước, hộ chiếu một cửa nhanh gọn, cho đến đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú qua ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong phát biểu tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX đã biểu dương lực lượng Công an “giữ vai trò dẫn dắt về chuyển đổi số quốc gia”, đặc biệt nhấn mạnh CAND phải tiếp tục “hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ; thực hiện công vụ với tinh thần 3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, gần dân, hiểu dân, vì dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả”.

Quán triệt tinh thần đó, toàn ngành Công an đang nỗ lực đổi mới phong cách, tác phong phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, thân thiện, thực sự là “chỗ dựa bình yên” cho Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Huân chương Quân công cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX. (Ảnh: VGP)

Hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và năng lực mới Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, CAND Việt Nam không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trong nước mà còn tích cực đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

Bộ Công an đã thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với công an, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế như Interpol, ASEANAPOL... để phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, ma túy, mua bán người. Nhiều hiệp định, thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm với các nước láng giềng và đối tác chiến lược đã được ký kết, tạo hành lang pháp lý cho việc trao đổi thông tin tình báo, dẫn độ tội phạm, phối hợp điều tra quốc tế.

Nhờ đó, công an ta đã triệt phá được nhiều đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu xuyên biên giới, bắt giữ các đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ bạn bè quốc tế trong những chuyên án quan trọng.

Cùng với việc phát huy nguồn lực trong nước, ngành Công an rất chú trọng huy động nguồn lực và học hỏi kinh nghiệm quốc tế nhằm nâng cao tiềm lực bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trương xây dựng nền công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại đã được Bộ Chính trị thông qua (Kết luận số 158-KL/TW ngày 26/5/2025), trong đó nhấn mạnh hợp tác phát triển các lĩnh vực như công nghiệp an ninh mạng, công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, sản xuất trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại phục vụ công tác công an.

Mục tiêu là vừa đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong nước, vừa góp phần đưa Việt Nam từng bước trở thành một quốc gia mạnh về công nghiệp an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trên mặt trận ngoại giao an ninh, lực lượng Công an ngày càng chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã cử sĩ quan Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đóng góp công sức trong các phái bộ quốc tế vì hòa bình, nhân đạo.

Đồng thời, lực lượng công an cũng tham gia hỗ trợ các nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, góp phần giải quyết những vấn đề an ninh phi truyền thống nổi lên ở tầm khu vực và toàn cầu. Để nâng cao vị thế trên trường quốc tế, Bộ Công an chủ trương tăng cường cán Bộ Công an tham gia ứng cử vào các vị trí lãnh đạo tại INTERPOL, ASEANAPOL và các tổ chức quốc tế về phòng chống tội phạm.

Thực tế những năm qua, nhiều sĩ quan công an Việt Nam đã được bầu, bổ nhiệm vào các cơ quan của INTERPOL, ASEANAPOL..., qua đó tiếng nói và hình ảnh của Việt Nam trong lĩnh vực thực thi pháp luật quốc tế ngày càng được đề cao. Những đóng góp hiệu quả của Công an Việt Nam cho hòa bình, an ninh khu vực đã tô điểm thêm uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

Vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định mỗi thành tựu, chiến công vẻ vang của lực lượng CAND luôn gắn liền với những mốc son của lịch sử dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là dựa vào sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng CAND không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang nòng cốt tin cậy trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Tổ quốc. Những chiến công hiển hách và truyền thống anh hùng vẻ vang suốt 80 năm qua là tài sản tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để các thế hệ chiến sĩ công an hôm nay nối tiếp xứng đáng.

Trong giai đoạn phát triển mới, trước những thời cơ và thách thức đan xen, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt lên vai lực lượng CAND trọng trách nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Toàn lực lượng xác định quyết tâm phát huy cao độ truyền thống, không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Như Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, CAND phải “giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cao nhất.

Lực lượng Công an cũng sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Với nền tảng 80 năm truyền thống anh hùng vẻ vang, với khí thế mới, động lực mới và tinh thần “Còn Đảng, còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lực lượng CAND vững tin cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Đội hình xe dẫn đoàn của lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh, diễu hành trong chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

CAND nguyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số ổn định và thịnh vượng vào năm 2030, tiên phong thử nghiệm những công nghệ, mô hình mới của thế giới, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mãi mãi khắc ghi lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “công an của ta là CAND, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”, mỗi chiến sĩ Công an hôm nay đang và sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”, góp phần giữ vững thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, vững bước sánh vai cùng bạn bè năm châu trong kỷ nguyên mới.