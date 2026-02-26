Du khách Đức điều khiển UAV trái phép ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 26/2, Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển máy bay không người lái trái phép.

Theo đó, lúc 13h cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông, giao đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng tuần tra kiểm soát UAV phường An Hải phát hiện người đàn ông nước ngoài đang điều khiển máy bay không người lái trái phép.

Oleksandr Patlan làm việc với cơ quan chức năng Đà Nẵng. (Ảnh: Q.C)

Qua làm việc, người này khai nhận tên Oleksandr Patlan (SN 1991, quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức), đang du lịch tại Đà Nẵng. Trước hành vi vi phạm nêu trên, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường An Hải đã lập biên bản tạm giữ tang vật UAV; đồng thời báo cáo Bộ CHQS thành phố đề tiếp tục xử lý.

Trước đó, từ ngày 17/2 đến 22/2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Cụ thể, sáng 17/2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26–30km; chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6–7km, độ cao 300–400m.

Đến ngày 22/2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh. Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Ngay sau khi phát hiện các vụ việc, Bộ CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay.

Khoảng 14h ngày 24/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát hiện T.N.T. (SN 1990, trú tại Tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.

Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. T. điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.