Dự báo thời tiết ngày 27/8: Miền Bắc hứng mưa, đề phòng dông lốc

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/8/2026

Ngày 27/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá cũng hứng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Ngày 27/8, nhiều nơi ở miền Bắc vẫn hứng mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ngày 27-28/8, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/8.

Thời tiết tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ không có nhiều biến động so với các ngày trước đó khi mưa mưa rào xuất hiện rải rác lúc chiều tối và tối, có nơi có dông. Các thời điểm khác trong ngày, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 27/8/2026

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi dưới 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Nam nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35°C, phía Nam 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.