Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9 Dương lịch. Đồng thời, thực hiện hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8 Dương lịch) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8 và làm bù vào thứ Bảy 22/8).

Như vậy, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9.

Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, giúp người dân chủ động kế hoạch đi lại, vui chơi trong kỳ nghỉ.

Theo đó, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Giai đoạn khoảng 31/8-2/9, khu vực này khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tại Hà Nội, ngày 28-29/8 thời tiết phổ biến không mưa, trời nắng. Từ 30/8-2/9, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Từ 28-31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25-29°C; nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Từ ngày 1-2/9, khu vực này ban ngày trời nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, nhiệt độ cao nhất 31-34°C, phía Nam có nơi trên 34°C.

Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ trong kỳ nghỉ lễ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-2°C, nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23°C, Nam Bộ 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 29-32°C, Nam Bộ 32-35°C.