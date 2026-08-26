Dự báo thời tiết nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Miền Bắc mưa dông, Hà Nội cao nhất 33°C

(VTC News) -

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư, ngày 2/9. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và vui chơi của người dân, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết trong những ngày này.

Theo đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Khoảng từ đêm 29-31/8, khu vực này khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-33°C, thời kỳ 30/8-1/9 dao động 28-31°C.

Dự báo miền Bắc xuất hiện mưa lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh minh hoạ)

Dải đất từ Nghệ An đến Quảng Trị ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Khoảng từ đêm 30/8-1/9, các địa phương này có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C. Ngoài ra, các ngày 31/8-1/9, nhiệt độ trong ngày ở phía Bắc dao động 29-32°C.

TP Huế và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 20-23°C, Nam Bộ 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất tại cao nguyên Trung Bộ 27-30°C, Nam Bộ 31-34°C.

Thời tiết Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ cũng phổ biến mưa rào và dông rải rác. Trong đó, khoảng đêm 29-31/8, khu vực khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, trong đó, thời kỳ 30/8-01/9 phổ biến 28-31°C.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa rào và rải rác dông trong ngày 26/8, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Ngày 26-27/8, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 38°C. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong 24-48 giờ tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.