Dự báo thời tiết ngày 17/3: Hà Nội nắng 28°C, TP.HCM đêm mưa cục bộ

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 17/3/2026

Ngày 17/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tương đối thuận lợi khi mưa chỉ xuất hiện một vài nơi, lượng mưa không đáng kể. Đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất dao động 18 - 21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Đến trưa chiều các khu vực này hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi trên 30°C.

Ngày 17/3, Hà Nội hửng nắng. (Ảnh minh họa)

Khu vực từ Quảng Trị đến đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì hình thá thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu về đêm và chiều tối, ngày nắng, trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 17/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22°C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27°C, có nơi trên 27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, miền Đông 33 - 35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34°C, có nơi trên 34°C.