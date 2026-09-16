Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội và 5 tỉnh tiếp tục hứng mưa rất lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/9/2026

Ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ trên 120mm.

Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Ngày 15/9, Hà Nội mưa tầm tã cả ngày khiến nhiều tuyến phố ngập úng. (Ảnh: Minh Đức)

Từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 16/9, phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối, khu vực này mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/9/2026

TP Hà Nội mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 29°C.

Đông Bắc Bộ trung du và đồng bằng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Các nơi khác mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.