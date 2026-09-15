Hầm chui cửa ngõ TP.HCM lại ngập sau mưa lớn

Cơn mưa lớn chiều nay (15/9) khiến một đoạn trong hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM) bị ngập khá sâu. Ghi nhận, khu vực ngập nằm ở phía cuối hầm chui theo hướng TP.HCM đi TP. Đồng Nai.

Người đi đường cố gắng vượt qua đoạn ngập.

Nước ngập từ 30-50cm và kéo dài gần 100 mét. Tại miệng cống, nước có dấu hiệu trào ngược trở lên gây ngập sâu thêm, khiến nhiều phương tiện bị chết máy. Nhiều người không dám lưu thông qua, phải quay đầu chạy ngược chiều ngay trong hầm chui.

Đây không phải là lần đầu hầm chui này bị ngập. Trước đó, hầm chui này từng nhiều lần bị ngập khi có mưa lớn.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) giải thích nguyên nhân của nhiều lần hầm chui bị ngập đó là do máy bơm bị hư, do rác…

Tháng 10/2025, mặc dù đơn vị quản lý đã triển khai hệ thống máy bơm và camera giám sát để chủ động ứng cứu nhưng đoạn cuối hầm chui vẫn tiếp tục “biến thành sông” sau mưa lớn.

Ngập sâu khiến nhiều phương tiện phải quay đầu.

Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP.HCM) bị ngập sau cơn mưa lớn chiều 15/9.

Không chỉ hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới ngập, mới đây nhất, vào ngày 11/9, hệ thống hầm chui tại nút giao An Phú (kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ) cũng ngập sâu nghiêm trọng sau trận mưa lớn.

Sự cố khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa tạm thời hầm chui An Phú, làm giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM rơi vào cảnh rối loạn, ô tô nối đuôi nhau kéo dài. Nguyên nhân được xác định do trạm bơm chính chưa hoàn thiện, hệ thống bơm tạm không đủ công suất để giải thoát lượng nước tràn xuống hầm.

Nhất Hoàng (vovgiaothong.vn)