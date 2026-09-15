Mưa lớn gây chia cắt 7 bản ở Nghệ An, hơn 3.000 người bị cô lập

(VTC News) -

Mưa lớn khiến nước tại nhiều sông, suối ở Nghệ An dâng cao, 5 thủy điện phải điều tiết, xả nước. Tại xã Tam Thái, 7 bản với hơn 3.000 người bị cô lập.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 15/9, các thủy điện Khe Bố, Nậm Mô, Nhạn Hạc, Nậm Giải và Hủa Na thực hiện điều tiết, xả nước do lưu lượng nước về hồ tăng.

Trong đó, thủy điện Khe Bố xả với lưu lượng dự kiến 500-1.000m³/s; Nậm Mô 140-500m³/s; Nhạn Hạc 500-1.100m³/s; Nậm Giải 13,5-500m³/s và Hủa Na khoảng 300-1.500m³/s.

Lực lượng chức năng xã Tam Thái (Nghệ An) lập rào chắn đảm bảo an toàn cho người dân.

Cùng ngày, mưa lớn khiến nhiều khe, suối tại xã Tam Thái nước dâng nhanh, chảy xiết. Các tuyến đường công vụ phục vụ thi công 3 cầu cứng vượt lũ tại các bản Khổi, Xoóng Con và Xốp Nặm bị ngập, một số đoạn bị nước cuốn trôi.

Giao thông bị chia cắt khiến 7 bản gồm Xốp Nặm, Phồng, Văng Môn, Huồi Sơn, Phá Lỏm, Khổi và Xoóng Con bị cô lập, ảnh hưởng 631 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu và 2 trường học.

Chính quyền địa phương yêu cầu người dân không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (15/9), phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 70mm như các trạm Tà Xi Láng (Lào Cai) 85mm; thủy điện Suối Tráng (Phú Thọ) 116,6mm; Lục Ngạn (Bắc Ninh) 98,8mm; Đông Hiếu (Nghệ An) 80mm; Hạ Long (TP Quảng Ninh) 73,8mm…

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 17/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần.

Tuy nhiên, trước khi giảm mưa, mưa lớn vẫn bao trùm các khu vực này, nguy cơ lũ quét, sạt lở cũng như ngập úng cục bộ.