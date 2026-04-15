Dự báo thời tiết ngày 15/4: Miền Bắc hạ nhiệt trước khi không khí lạnh tràn về

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 15/4/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong hai ngày 15-16/4, nắng nóng vẫn bao trùm Tây Bắc Bắc Bộ và phía Bắc cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất xu hướng giảm so với những ngày trước đó, phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Dải đất từ Nghệ An đến TP Huế vẫn là tâm điểm nắng nóng với cường độ gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Miền Bắc xu hướng giảm nhiệt. (Ảnh minh hoạ)

TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ mưa to trên 100mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 15/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, trong đó phía Bắc nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.