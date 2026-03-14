Dự báo thời tiết ngày 14/3: Miền Bắc mưa phùn, miền Nam có nơi nắng nóng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/3/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày 14/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm.

Trong đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau chuỗi ngày nắng ráo.

Ngày 14/3, miền Bắc tái diễn mưa phùn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, các địa phương từ Quảng Trị đến phía Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong đó, Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa rào với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ mưa to và dông với lượng mưa trên 60mm.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa to. Phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.