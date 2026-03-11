11/03/2026 06:26:00 +07:00

Công nhân dầm mình hút bùn, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão

Hàng chục công nhân làm việc dưới lòng sông Kim Ngưu (Hà Nội) để nạo vét, vận chuyển khoảng 300 tấn bùn/ngày, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão.

Những ngày này, tại khu vực hạ lưu sông Kim Ngưu (Hà Nội), các công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương triển khai công tác nạo vét bùn nhằm khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão. Dù điều kiện làm việc vất vả, các công nhân vẫn làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ thi công.

Theo đơn vị thi công, đoạn hạ lưu sông Kim Ngưu được nạo vét có chiều dài gần 2km, với tổng khối lượng khoảng 24.000m³ bùn cần xử lý. Qua kiểm tra, đánh giá, lớp bùn tại nhiều khu vực dày từ 70–80cm.

Công tác nạo vét được triển khai đồng bộ với nhiều phương tiện và thiết bị chuyên dụng.

Một dây chuyền thi công gồm khoảng 22 công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng. Trong đó có một xe hút bùn công suất 4 tấn, bốn xe téc dung tích 7 tấn cùng một xe nước phục vụ thay nước làm mát cho hệ thống máy hút hoạt động liên tục.

Dưới lòng sông Kim Ngưu, một máy xúc gầu ngoạm được bố trí trên phao nổi để múc bùn. Bên cạnh đó là thuyền sắt phục vụ công nhân tiếp cận khu vực thi công. Một công nhân trực tiếp giữ ống hút dưới nước, phối hợp với tổ vận hành trên bờ để hút bùn thải vào các xe téc chờ sẵn, đưa đi xử lý.

Việc vận hành máy dưới nước đòi hỏi người điều khiển phải có kinh nghiệm và sự tập trung cao độ. Dưới lớp bùn có thể tồn tại nhiều vật cản như sắt, đá hoặc phế thải xây dựng, nếu không quan sát kỹ, gầu máy xúc có thể bị mắc kẹt, va vào vật cứng hoặc làm hỏng thiết bị, gây gián đoạn quá trình thi công.

Để bảo đảm an toàn cho công nhân thi công cũng như người tham gia giao thông, tổ thi công bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại hai đầu khu vực công trường. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển chậm khi đi qua khu vực đang thi công.

Ngoài lớp bùn tích tụ lâu năm, dưới lòng sông còn có nhiều phế thải xây dựng và rác thải sinh hoạt. Điều này khiến quá trình nạo vét gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình hút bùn, công nhân phải sàng lọc để loại bỏ các vật cản như gạch đá, bao tải hoặc phế thải xây dựng. Sau khi được tách ra, các vật này sẽ được vận chuyển lên xe tải để đưa về khu xử lý.

Một trong những khâu quan trọng nhất của dây chuyền thi công là điều khiển ống hút để hút bùn từ thùng chứa vào các xe téc vận chuyển. Đứng dưới dòng nước đục, đôi tay liên tục điều khiển ống hút, anh Nguyễn Tôn Cường (32 tuổi) cho biết công việc này rất vất vả và đòi hỏi sự cẩn thận trong quá trình thực hiện.

Theo anh Cường, mỗi ca làm việc thường kéo dài khoảng 6 tiếng. Trong thời gian đó, anh phải ngâm mình dưới lớp bùn đặc để điều khiển vòi hút. “Trong bùn có rất nhiều loại rác thải như bình hoa vỡ, đĩa vỡ, khung cửa sổ, thậm chí có cả dao cùn bị vứt xuống sông. Nếu không cẩn thận có thể bị đâm vào tay hoặc chân. Có những đoạn rác thải sinh hoạt nhiều quá, thi công xong thì mùi rác ám vào cả quần áo, đầu tóc. Về nhà tắm rửa rồi mà vẫn còn thoang thoảng mùi. Sông sạch thì người mình sẽ sạch, khi nào sông nặng mùi thì mình cũng như sông”, anh Cường nói.

Sau khi được tách ra, các vật này sẽ được các công nhân máy xúc gom lại và đưa lên xe ben vận chuyển đi xử lý.

Ông Đinh Công Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, với khối lượng công việc lớn, đơn vị đã lập kế hoạch chi tiết và phân công các tổ trực tiếp thi công nạo vét.

Theo ông Hòa, tiến độ công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công cả ban ngày lẫn ban đêm. “Mỗi ngày, đơn vị cố gắng vận chuyển khoảng 200 - 250m³ bùn về bãi bùn Yên Sở, tương đương khoảng 300 tấn bùn”, ông Hòa cho biết.

