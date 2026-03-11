Công nhân dầm mình hút bùn, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão

Theo anh Cường, mỗi ca làm việc thường kéo dài khoảng 6 tiếng. Trong thời gian đó, anh phải ngâm mình dưới lớp bùn đặc để điều khiển vòi hút. “Trong bùn có rất nhiều loại rác thải như bình hoa vỡ, đĩa vỡ, khung cửa sổ, thậm chí có cả dao cùn bị vứt xuống sông. Nếu không cẩn thận có thể bị đâm vào tay hoặc chân. Có những đoạn rác thải sinh hoạt nhiều quá, thi công xong thì mùi rác ám vào cả quần áo, đầu tóc. Về nhà tắm rửa rồi mà vẫn còn thoang thoảng mùi. Sông sạch thì người mình sẽ sạch, khi nào sông nặng mùi thì mình cũng như sông”, anh Cường nói.