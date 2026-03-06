TP.HCM mưa trái mùa, cảnh báo dông lốc và sét

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, thời tiết Nam Bộ chịu tác động của áp cao lạnh lục địa được tăng cường trở lại ở phía Bắc nước ta.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Nam Bộ và Nam Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động tốt, tạo điều kiện hình thành mây đối lưu gây mưa dông trái mùa.

Ban ngày khu vực Nam Bộ phổ biến có nắng, nhưng đến chiều tối và tối xuất hiện mưa trái mùa tại nhiều nơi. Mưa tập trung chủ yếu ở phía Bắc miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, trong đó có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to.

Đầu giờ chiều 6/3, nhiều nơi tại TP.HCM trời bắt đầu đổ mưa.

Nhiệt độ trong ngày tại hầu hết các khu vực giảm từ 1-2°C so với trước đó. Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ. Nhiệt độ ban đêm biến động không nhiều.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31,2-34,7°C, trong đó cao nhất ghi nhận tại Biên Hòa 34,7°C. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21,2-26°C, thấp nhất tại Tà Lài 21,2°C.

Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 30,8-33,4°C. Riêng Cao Lãnh có thời điểm ghi nhận mức 35,0°C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23,7-27,0°C.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau đó có cường độ ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Biển Đông hoạt động với cường độ suy yếu và tiếp tục rút dần ra phía Đông, khiến hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần.

Do đó, thời tiết Nam Bộ đêm nay và ngày mai dự báo mây thay đổi, ban ngày có nắng gián đoạn. Đêm nay có khả năng xuất hiện mưa dông trên khoảng một nửa diện tích khu vực, tập trung ở miền Đông Nam Bộ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa. Sang chiều tối ngày mai, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xảy ra rải rác vài nơi.

Mưa làm giảm tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông.

Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực phổ biến từ 23-27°C, riêng phía Bắc miền Đông có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất có xu hướng tăng nhẹ, miền Đông từ 31-34°C, có nơi trên 34°C; miền Tây từ 30-33°C. Riêng tại TP.HCM, nhiệt độ trong ngày dao động từ 25-34°C.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo dông đối với khu vực TP.HCM. Theo dõi từ ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, các vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại nhiều khu vực.

Trong khoảng đầu giờ chiều hôm nay, mây dông đã xuất hiện tại một số khu vực như xã Tân Nhựt và xã Tân Vĩnh Lộc. Cường độ phản hồi radar tại xã Tân Nhựt đạt khoảng 45,5 dBZ, cho thấy mưa dông đang hoạt động tương đối mạnh. Một số xã, phường ở TP.HCM đã xuất hiện mưa gián đoạn.

Ảnh radar thời tiết và mây vệ tinh cho thấy các vùng mây đối lưu đang phát triển trên khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, gây mưa rào kèm dông, sét tại một số nơi.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây đối lưu được dự báo tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực như phường Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Vĩnh Lộc và sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận.

Lượng mưa phổ biến dự báo từ 5-15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tương đương tốc độ gió khoảng 8-17 m/s.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế trú mưa dưới cây lớn hoặc khu vực có nguy cơ gió giật mạnh khi xảy ra dông, lốc. Người tham gia giao thông cần chủ động quan sát để đảm bảo an toàn trong thời điểm mưa dông trái mùa.