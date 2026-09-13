Dự báo thời tiết ngày 13/9: Miền Trung mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/9/2026

Ngày 13/9, Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị duy trì hình thái thời tiết mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 180mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Ngày 13/9, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Ngày 13/9, miền Trung tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở. (Ảnh minh hoạ)

Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, mưa to đến rất to và dông là kiểu thời tiết phổ biến ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi trên 350mm. Cũng trong thời gian này, đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ, TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Mưa lớn ở các khu vực trên khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/9/2026

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Phía Nam (Nam Quảng Trị và TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác có dông; ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác dông. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác dông. Ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác dông. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.