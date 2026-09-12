Quốc lộ và đường Hồ Chí Minh sạt lở, Huế cảnh báo có nơi mưa trên 500mm

(VTC News) -

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế, trong 24h qua, vùng đồng bằng và ven biển thành phố có mưa to, mưa rất to với lượng 50-150mm, có nơi trên 170mm; trung du và vùng núi có mưa rất to, có nơi đặc biệt to với lượng 190mm-300mm, một số nơi cao hơn như A Đớt (xã A Lưới 4) 326mm; Nhâm (xã A Lưới 2) 374.4mm, đặc biệt Đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 689.6mm.

Đài Khí tượng thuỷ văn TP Huế dự báo, từ đêm 12/9 đến đêm 13/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 500mm. Từ đêm 13/9 đến đêm 14/9 có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu Bạch Mã có nơi trên 300mm.

Mưa to, sóng lớn vỗ vào các hạng mục đang thì công dang dở tại công trình chống sạt lở tại bờ biển phường Thuận An (TP Huế). (Ảnh: HD)

Từ đêm 14/9 đến hết ngày 15/9, tại TP Huế có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 25-50mm, có nơi trên 80mm/24 giờ.

Tổng lượng mưa của cả đợt từ đêm 12-15/9 phổ biến 200-350mm, có nơi trên 500mm, riêng khu Bạch Mã có nơi 800 đến trên 1000mm. Ngoài ra, trong các ngày 16-17/9, Tp Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm/ngày.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở, đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã như A Lưới từ 1 đến 5; Phong Điền; Bình Điền; Hương Trà; Long Quảng; Nam Đông; Khe Tre; Phú Lộc và Chân Mây- Lăng Cô... Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 12/9, TP Huế có mưa to, đôi lúc có gió giật mạnh. Tại bãi tắm phường Thuận An (TP Huế), mưa lớn kèm gió mạnh, từng đợt sóng lớn liên tục dồn vào bờ. Nhiều hàng quán dọc bãi biển thu dọn bàn ghế, đóng cửa.

Sóng lớn đánh chìm tàu của ngư dân đang neo đậu tại cảng cá Thuận An (TP Huế).

Tại công trình xử lý sạt lở bờ biển đang thi công, nhiều máy móc tạm dừng hoạt động do sóng lớn. Phía ngoài khu vực thi công, hệ thống cừ thép được đóng thành tuyến chắn sóng liên tục hứng những đợt sóng dồn từ ngoài khơi.

Mưa to, gió lớn khiến tàu cá TTH-301xx-TS bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An. Đến 17h15, lực lượng chức năng cùng ngư dân nỗ lực trục vớt tàu. Tàu đang được lai dắt về neo đậu tại vị trí an toàn.

Quốc lộ 49 ở Huế sạt lở do mưa lớn kéo dài những ngày qua, lực lượng chức năng đang dọn dẹp lượng lớn đất tràn xuống đường

Cùng ngày, tại Km67+800 và Km75+830 (Quốc lộ 49, xã A Lưới 3, TP Huế), taluy dương bị sạt, đất đá tràn xuống mặt đường, làm gián đoạn giao thông. Trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Huế), tình trạng sạt lở taluy dương và đất đá lấp rãnh thoát nước cũng xảy ra tại Km406+800 và Km408+350 với chiều dài khoảng 100m, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Hạt Quản lý đường bộ A Lưới (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP Huế) cho biết, đến tối 12/9, cơ bản đơn vị khắc phục xong các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên các tuyến xảy ra sạt lở kể trên.