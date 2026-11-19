(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (19/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 18-21°C. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18°C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C.

Hà Nội ngày 19/11 có mưa, trời rét. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay 19/11 có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22°C.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (19/11), ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ chiều 19/11 đến đêm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông, cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/11/2026

TP. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, riêng khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 17°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 12°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc, có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C; phía Nam có nơi trên 21°C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 21-23°C; phía Nam 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.