(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng nay (18/11), không khí lạnh tiến sát tới vùng biên giới phía Bắc nước ta. Khoảng trưa nay, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, sau đó không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng, phía Tây của Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, cường độ đợt không khí lạnh này không mạnh bằng đợt ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn 9-13/11. Tuy nhiên, không khí lạnh nén rãnh áp thấp ở độ cao 1.500m, gây mưa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, trong chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Đáng lưu ý, mưa dông mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố, lốc, mưa đá, đặc biệt là gió giật mạnh.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng tới nước ta, miền Bắc và miền Trung xuất hiện mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 15-18°C.

Ngoài gây mưa và giảm nhiệt ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, không khí lạnh cũng tương tác với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn khiến khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trong khoảng thời gian từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, từ chiều và tối 18/11, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.