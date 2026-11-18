(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (18/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ lúc 1h phổ biến 22-26°C.

Khoảng sáng 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ trưa và chiều ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo thời tiết ngày 18/11, Hà Nội chuyển mưa rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm 18/11 trời chuyển rét. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-29°C.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18°C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm 18/11/2026

TP Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; trưa và chiều chuyển gió đông bắc cấp 3. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, khu Tây Bắc 14-17°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Chiều tối và đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 13-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, chiều và đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23°C, phía Nam có nơi trên 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.