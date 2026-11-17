(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ khoảng chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trong 3 giờ có thể trên 80mm, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Miền Trung sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày. (Ảnh minh hoạ: Q.C)

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước đó, đợt mưa từ 6-13/11 gây ngập lụt nhiều nơi tại miền Trung. Tổng lượng mưa tại khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 150-250mm, có nơi trên 600mm như A Lưới (TP Huế) 687mm, Nam Đông (TP Huế) 632mm, Trà My (TP Đà Nẵng) 969mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ngày và đêm 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo từ tháng 12/2026-2/2027, El Nino duy trì cường độ rất mạnh với xác suất cao ở mức 79%. Trong đó, xác suất El Nino đạt cường độ trung bình đến mạnh đạt 21%.

Số lượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có thể thấp hơn trung bình nhiều năm, trong đó ít có khả năng đổ bộ vào đất liền (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn).

Tháng cuối cùng của năm 2026, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở miền Trung ngay trong mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa vừa, mưa to có xu hướng giảm.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ trong tháng 12/2026 cao hơn 5-15mm, từ Thanh Hóa đến phía bắc của Quảng Trị phổ biến xấp xỉ, từ nam Quảng Trị đến TP Huế thấp hơn 20-40mm, duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 50-150mm, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 10-20mm.

Tháng 1/2027, tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại thấp hơn 10-30mm, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ có thể xấp xỉ trung bình nhiều năm Trung Bộ thấp hơn 10-20mm, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.