Mưa rét bao trùm Hà Nội, người dân chật vật đi làm trong sáng đầu tuần

Một số người bán hàng rong phải mặc nhiều lớp áo, chuẩn bị áo mưa để bắt đầu công việc từ sáng sớm. “Đón cái lạnh đầu mùa ở Hà Nội, tôi phải chuẩn bị áo ấm cùng áo mưa bộ để đi bán hàng từ sớm. Gió lớn kèm mưa nên khi qua khu vực cầu Long Biên, tôi phải dắt xe, không dám đạp xe qua”, người này cho biết.