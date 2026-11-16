Đột ngột méo miệng, liệt nửa người khi vừa thức giấc

(VTC News) -

Anh T.M.H. đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường vào tối 2/11. Hơn một giờ sau, khi thức dậy đi vệ sinh, anh bất ngờ choáng váng, đau đầu dữ dội, miệng méo, nói khó, yếu nửa người bên trái và không thể tự đi lại.

Gia đình nhanh chóng đưa anh đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Qua thăm khám, người bệnh tỉnh táo, đạt 15 điểm Glasgow, song có biểu hiện liệt dây thần kinh VII trung ương bên trái, nói khó, cơ lực tay chân trái chỉ còn 1/5.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não xác định người bệnh bị xuất huyết não vùng cầu não, lệch phải.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, xuất huyết cầu não là thể đột quỵ nặng, có nguy cơ tử vong cao. Tổn thương tại vị trí này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, từ suy giảm khả năng vận động, tàn phế đến tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Tại bệnh viện, người bệnh được điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát huyết áp, xử trí phù não, hỗ trợ tuần hoàn não và theo dõi sát diễn biến thần kinh.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng thăm khám cho người bệnh.

Sau 4 ngày, tình trạng sức khỏe có chuyển biến tích cực. Người bệnh duy trì tỉnh táo, nói khó giảm, cơ lực tay và chân bên trái cải thiện từ 1/5 lên 3/5. Anh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.

Điều khiến các bác sĩ lưu ý là người bệnh mới 38 tuổi nhưng đã mắc tăng huyết áp khoảng 5 năm. Tuy nhiên, anh không duy trì việc uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn.

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, áp lực lên thành mạch khiến mạch máu dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch, trong đó có xuất huyết não.

Đáng lo ngại, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng. Nhiều người vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường nên chủ quan, không kiểm tra huyết áp thường xuyên hoặc tự ý ngừng thuốc khi thấy cơ thể khỏe mạnh. Việc uống thuốc không đều khiến huyết áp khó được kiểm soát, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng khuyến cáo người trẻ được chẩn đoán tăng huyết áp không nên chủ quan, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng. Người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, tái khám định kỳ, tuân thủ phác đồ và tuyệt đối không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu hoặc liệt tay chân đột ngột, đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, người dân cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu. Không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự xử trí tại nhà.

Đột quỵ không chỉ là nguy cơ của người cao tuổi. Với những người trẻ mắc bệnh nền như tăng huyết áp, sự chủ quan trong điều trị có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng khi biến cố xảy ra bất ngờ.