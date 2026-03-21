Đồng Nai chuyển trụ sở phường thành giảng đường đại học

Theo đó, nhà trường tiếp nhận toàn bộ diện tích đất cùng các công trình gồm trụ sở Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường Bình Phước. Việc điều chuyển được thực hiện sau khi Trung tâm Hành chính phường Bình Phước di dời về Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Phước (cũ).

Ngay sau khi tiếp nhận, Trường Đại học Đồng Nai xây dựng phương án nâng cấp cơ sở vật chất để sớm đưa cơ sở 2 vào vận hành, tận dụng hạ tầng sẵn có.

Trong giai đoạn đầu, cơ sở 2 sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ tại các xã, phường khu vực phía bắc tỉnh (địa bàn Bình Phước cũ). Đồng thời, trường sẽ liên kết tổ chức các khóa bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Nai, dự kiến từ đầu năm học 2026-2027, cơ sở 2 bắt đầu triển khai hoạt động đào tạo.

Về lâu dài, nhà trường sẽ xây dựng đề án mở rộng đào tạo hệ đại học chính quy, đặc biệt ở các ngành sư phạm, đồng thời nghiên cứu mở thêm các ngành nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông, lâm sản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía bắc tỉnh và vùng Tây Nguyên.

Việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư được kỳ vọng tránh lãng phí tài sản công, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực tại địa phương.