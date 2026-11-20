(VTC News) -

Cánh cửa đóng lại, rủi ro chưa chắc đã ở bên ngoài

Khi chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, nhiều gia đình đóng chặt cửa, giữ trẻ nhỏ trong nhà và bật máy lọc không khí. Thế nhưng, khói thuốc lá, dầu mỡ chiên xào hay khói hương vẫn có thể phát sinh ngay trong không gian kín, khiến ngôi nhà trở thành nguồn ô nhiễm.

Nhắc tới ô nhiễm không khí, nhiều người chỉ nhìn ra đường phố mà quên mất môi trường sống của mình. Nguyên tắc cốt lõi để dự phòng tác động của yếu tố nguy cơ là hạn chế cả mức độ lẫn thời gian tiếp xúc. Vì vậy, cần kiểm soát cả khói bụi ngoài trời lẫn khói thuốc lá, khí thải từ đun nấu và các nguồn đốt tạo khói bụi trong nhà.

Người dân cần tuyệt đối không hút thuốc trong nhà, tiến tới từ bỏ thuốc lá, hạn chế hoạt động đốt tạo khói và tăng cường thông gió hợp lý khi chất lượng không khí bên ngoài cho phép. Khi không khí ngoài trời ô nhiễm cao, đóng cửa giúp giảm chất ô nhiễm xâm nhập nhưng cần kết hợp kiểm soát nguồn phát thải bên trong.

Lá phổi khỏe không được xây bằng một chiếc máy lọc không khí

Máy lọc không khí đạt chuẩn, phù hợp diện tích phòng có thể hỗ trợ giảm nồng độ bụi mịn lơ lửng, nhưng không thể thay thế việc kiểm soát nguồn gây ô nhiễm. Tương tự, khẩu trang chỉ là lớp bảo vệ bổ sung. Người dân nên chọn loại có khả năng lọc bụi mịn như N95, KN95 và đeo kín khít.

Bụi mịn và các chất ô nhiễm không chỉ gây kích ứng, ho, khó thở mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh, kích hoạt các đợt cấp nguy hiểm khiến người có bệnh nền phải nhập viện. Đáng chú ý, hạt bụi siêu mịn có thể đi xuyên qua phế nang vào máu, tác động tiêu cực tới hệ tuần hoàn, làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ.

Nhiều người còn có xu hướng ngừng vận động khi không khí xấu. Hoãn một buổi đi bộ, chạy bộ ngoài trời khi bụi mịn cao là hợp lý, nhưng cắt bỏ việc tập luyện suốt nhiều tuần có thể khiến cơ thể đánh mất một cơ chế tự bảo vệ quan trọng.

Duy trì vận động thể chất luôn là điều cần thiết, song, nên điều chỉnh thời gian, địa điểm và cường độ tập luyện khi chất lượng không khí suy giảm.

Khi vận động gắng sức, nhịp thở tăng nhanh, con người có xu hướng thở bằng miệng, khiến lượng không khí kèm bụi mịn đi vào đường hô hấp nhiều hơn. Vì vậy, nên chọn khung giờ có chất lượng không khí tốt hơn, giảm cường độ hoặc chuyển sang tập luyện trong nhà thay vì tập nặng ngoài trời lúc ô nhiễm.

Bên cạnh đó, dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc, giữ cân nặng hợp lý, tránh xa khói thuốc và kiểm soát tốt bệnh mạn tính là nền tảng giúp lá phổi tăng sức chống chịu. Những thói quen lành mạnh duy trì đều đặn sẽ tạo nên lá chắn bảo vệ phổi dài hạn.

Một ngày “sống khỏe chủ động” diễn ra thế nào?

Thích ứng với không khí không đòi hỏi đảo lộn nhịp sống, mà nằm ở cách mỗi thành viên điều chỉnh thói quen.

Gia đình có thể kiểm tra chỉ số chất lượng không khí để điều chỉnh thời gian vui chơi ngoài trời cho trẻ; lựa chọn tuyến đường thông thoáng, đeo khẩu trang đạt chuẩn khi di chuyển; duy trì nguyên tắc không khói thuốc, bật máy hút mùi khi nấu nướng và hạn chế đốt hương trong nhà.

Khi không khí ô nhiễm, có thể chuyển sang tập giãn cơ, vận động tại chỗ. Đồng thời, duy trì bữa ăn đủ chất, giấc ngủ đúng giờ và việc sử dụng thuốc của người có bệnh nền. Nếu người mắc bệnh hô hấp xuất hiện tình trạng nặng ngực, hụt hơi hay khó thở tăng lên, cần chủ động theo dõi, thăm khám để được bác sĩ đánh giá và điều chỉnh kịp thời, thay vì tin vào sản phẩm quảng cáo “làm sạch phổi”.

Đừng cố tạo một “bong bóng sạch”

Con người không thể sống tách biệt hoàn toàn khỏi môi trường tự nhiên. Ngay cả căn hộ đóng kín cửa vẫn có hoạt động sinh hoạt và phát thải hàng ngày. Mục tiêu thực tế không phải tạo ra một “bong bóng sạch” tuyệt đối, mà là giảm thiểu những rủi ro nằm trong tầm kiểm soát.

Mạng lưới y tế cơ sở giữ vai trò giúp người dân hiểu đúng nguy cơ ô nhiễm không khí và lựa chọn cách ứng phó phù hợp, từ hạn chế tiếp xúc đến duy trì vận động, dinh dưỡng và quản lý bệnh nền.

Mỗi người cần hình thành thói quen “ba chủ động”: chủ động nhận biết chất lượng không khí, chủ động dự phòng bảo vệ sức khỏe và chủ động bảo vệ môi trường chung.

Không hút thuốc nơi sinh hoạt chung, không đốt rác thải, che chắn bụi khi sửa chữa nhà cửa, hạn chế đốt rơm rạ và ưu tiên phương tiện giao thông xanh đều là những hành động thiết thực giúp giảm gánh nặng ô nhiễm. Khi mỗi gia đình giảm một nguồn khói, mỗi cá nhân thay đổi một thói quen phát thải, những nỗ lực nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh bảo vệ cộng đồng.

Chúng ta không thể làm sạch bầu trời chỉ sau một đêm, nhưng mỗi người hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc làm sạch không gian sống quanh mình và nâng sức bền cho lá phổi. Hiểu đúng nguy cơ, giảm phơi nhiễm và chăm sóc cơ thể ngay hôm nay.