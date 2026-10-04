Đội trưởng U23 Hàn Quốc xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi

(VTC News) -

U23 Hàn Quốc giành huy chương vàng môn bóng đá nam ASIAD 2026 sau chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản ngày 3/10. Kết quả này giúp toàn bộ các cầu thủ của đội bóng xứ kim chi được miễn nghĩa vụ quân sự. Đây là quy định có từ lâu của Hàn Quốc. Tất cả nam vận động viên giành huy chương vàng ASIAD đều được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tuy nhiên, đội trưởng U23 Hàn Quốc Lee Gi Hyuk đã có những phát ngôn gây tranh cãi. Cầu thủ 26 tuổi vì quá phấn khích đã nói rằng anh nhận được giấy triệu tập và chỉ còn 9 ngày nữa sẽ nhập ngũ. Nhưng nhờ huy chương vàng ASIAD, anh không phải làm điều này.

Lee Gi Hyuk lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Lời nói của Lee Gi Hyuk gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc dù thực tế anh hoàn toàn xứng đáng với đặc ân này. Cầu thủ của Gangwon bị so sánh với đàn anh Son Heung-min, người từng được miễn nghĩa vụ 8 năm trước khi giành HCV tại ASIAD 2026.

Cuối cùng, Lee Gi Hyuk đã phải đăng tâm thư xin lỗi trên trang cá nhân: “Với tư cách là đội trưởng, lẽ ra tôi phải ý thức được sức nặng trong lời nói và chịu trách nhiệm về mọi phát ngôn của mình. Tôi đã không làm được điều đó và vì vậy, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho ASIAD, chưa bao giờ tôi xem nhẹ tầm quan trọng, trách nhiệm hay nghĩa vụ gắn liền với việc khoác lên mình huy hiệu của đội tuyển quốc gia. Tôi muốn một lần nữa xin lỗi những người hâm mộ, những người có thể đã cảm thấy rằng tôi không thực sự trân trọng sức nặng, trách nhiệm và nghĩa vụ đó do những lời nói và biểu cảm thiếu cẩn trọng của mình”.

Cầu thủ này bày tỏ việc được dự World Cup và tham dự ASIAD là cơ hội quý giá, mang lại niềm vui khó tả. Tuy nhiên, anh đã nhận ra rằng hành động của bản thân gây tổn thương cho người hâm mộ, những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lee Gi Hyuk luôn khao khát mãnh liệt việc được khoác áo đội tuyển quốc gia, luôn nỗ lực hết mình trên sân, dốc cạn sức cho trận đấu.

“Tôi muốn một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành vì những phát ngôn và hành động thiếu suy nghĩ sau trận đấu, những điều mà một đội trưởng hay một cầu thủ lẽ ra không bao giờ nên làm. Vì quá phấn khích và đắm chìm trong niềm vui cũng như sự hưng phấn tột độ của khoảnh khắc đó, tôi đã dồn lời nói và hành động vào việc chúng tôi được miễn nghĩa vụ quân sự.

Tôi vô cùng xin lỗi những người hâm mộ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như những ai đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ chân thành; tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn. Là một người trưởng thành, lẽ ra tôi phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi lên tiếngvà tôi vô cùng hối hận, cũng như sẽ tiếp tục tự kiểm điểm về hành vi thiếu chín chắn của mình”, Lee viết.