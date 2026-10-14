Lịch thi đấu bóng chuyền nữ VĐQG các CLB 2026 mới nhất

(VTC News) -

Ngày 14/10, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long. Sau gần 6 tháng, 8 đội bóng trở lại tranh tài trong chặng đấu quyết định, diễn ra từ ngày 14 đến 25/10, nhằm cạnh tranh ngôi vô địch và suất trụ hạng.

Giải bóng chuyền nữ VĐGQ các CLB có 8 đội bóng tham dự là VTV Bình Điền Long An, LP Bank Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hoá chất Đức Giang Lào Cai, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Geleximco Hưng Yên và Hà Nội Tasco Auto.

Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chính thức khởi tranh tại Vĩnh Long. (Ảnh: VFV)

Lịch thi đấu giai đoạn 2 bóng chuyền nữ VĐQG 2026

Thông tin giải đấu

Sau giai đoạn 1, Hà Nội Tasco Auto tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ hai là Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Hai vị trí tiếp theo thuộc về VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin, lần lượt có 14 và 11 điểm.

Bám sát nhóm dẫn đầu là LP Bank Ninh Bình với 10 điểm. Trong khi đó, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đứng thứ 6 với 8 điểm, nhiều hơn Vietinbank 2 điểm. Geleximco Hưng Yên xếp cuối bảng khi chưa giành được điểm nào.

Theo thể thức thi đấu, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở vòng bán kết vào ngày 24/10, trong khi đội đứng cuối bảng chung cuộc phải xuống hạng. Khoảng cách điểm số giữa các đội khiến cuộc cạnh tranh ở cả hai đầu bảng xếp hạng hứa hẹn diễn ra quyết liệt.