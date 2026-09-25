Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc: Văn Thuận hụt bàn thắng

Cập nhật tỷ số trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc●ASIAD 2026U23 Việt Nam0-1U23 Hàn QuốcĐANG CẬP NHẬTYoung-jun 15’
Tuấn Khải sút xa kiếm về quả phạt góc. U23 Việt Nam bắt đầu giữ được bóng để tạo ra các pha phối hợp tấn công sang nửa sân đối phương. U23 Hàn Quốc không còn đẩy cao đội hình dồn ép như ở nửa đầu hiệp 1.
Quang Vinh sút xa dội cột. Văn Thuận đá bồi vào lưới nhưng bị phạt việt vị. Đây là pha bóng mà Quốc Việt và Quang Vinh xử lý tốt khi đối thủ mắc lỗi.
U23 Hàn Quốc phối hợp tấn công ở 2 biên không phức tạp nhưng tốc độ xử lý bóng rất nhanh. Họ cũng tổ chức vây ráp tốt ngay khi mất bóng, khiến U23 Việt Nam khó phản công.
Cầu thủ Hàn Quốc bất ngờ chuyền hỏng ở giữa sân. Quốc Việt sút ngay nhưng pha xử lý này quá vội vàng và không có chất lượng kỹ thuật tốt.
Thủ môn U23 Hàn Quốc chuyền thẳng vào chân Minh Phúc. Hậu vệ U23 Việt Nam sút xa không trúng đích.
U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc
Young-jun bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt từ cánh phải của Hyunju. Lý Đức kèm sát đối thủ nhưng hoàn toàn thất thế.
U23 Hàn Quốc liên tiếp tấn công ở cánh phải. Cao Văn Bình và các hậu vệ U23 Việt Nam vẫn chọn vị trí tốt để phá bóng thành công.
U23 Hàn Quốc dồn ép, chơi nhanh và quyết liệt ngay khi nhập cuộc.
Trận đấu bắt đầu
U23 Hàn Quốc (áo đỏ) giao bóng.
Đội hình U23 Hàn Quốc và U23 Việt NamU23 Hàn QuốcĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Kim JoonhongTM5Kim Jisoo6Lee GihyukĐT9Lee Youngjun10Bae Junho13Kang Sangyoon14Lee Hyunju16Choi Seokhyun17Yang Minhyeok22Bae Hyunseo23Shin MinhaU23 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Cao Văn BìnhTM2Nguyễn Lương Tuấn Khải3Phạm Lý ĐứcĐT7Nguyễn Thanh Nhàn8Nguyễn Thái Quốc Cường9Nguyễn Quốc Việt11Lê Văn Thuận14Nguyễn Quang Vinh18Đinh Quang Kiệt20Nguyễn Quốc Toản21Phạm Minh Phúc
Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer Field (Nhật Bản), thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.
U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương ở trận cuối vòng bảng và khả năng thi đấu trước Hàn Quốc còn bỏ ngỏ.
U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau 2 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch ASIAD đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Xê Út 2-0, ghi 6 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung mang đến ASIAD lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi.
Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.
Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào bán kết ASIAD 2026 gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Trung Quốc.
Link trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và nền tảng VTV Go. FPT Play và TV360 cũng tiếp sóng trận đấu.
VTV là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền ASIAD 2026 tại Việt Nam, với quyền khai thác trên truyền hình, Internet, thiết bị di động và video theo yêu cầu.
Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV Go.
Link VTV Go trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13
Người xem trên máy tính có thể truy cập website VTV Go và chọn kênh VTV6 hoặc luồng trực tiếp trận đấu. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTV Go trên iOS hoặc Android. FPT Play và TV360 cũng hỗ trợ theo dõi trên website, ứng dụng di động và Smart TV.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc: Văn Thuận hụt bàn thắng
Minh Anh
(VTC News) -
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc (17h30 ngày 25/9): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam đấu với U23 Hàn Quốc tại tứ kết ASIAD 2026.
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