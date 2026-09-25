Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam 0-1 U23 Hàn Quốc: Văn Thuận hụt bàn thắng

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer Field (Nhật Bản), thuộc vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng C. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Đội ghi 3 bàn và thủng lưới 3 lần. Nguyễn Xuân Bắc gặp chấn thương ở trận cuối vòng bảng và khả năng thi đấu trước Hàn Quốc còn bỏ ngỏ.

U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á. (Ảnh: VFF)

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D sau 2 trận toàn thắng. Nhà đương kim vô địch ASIAD đánh bại U23 Qatar 4-1 và U23 Ả Rập Xê Út 2-0, ghi 6 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng của huấn luyện viên Lee Min-sung mang đến ASIAD lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và sử dụng đủ 3 suất cầu thủ quá tuổi.

Hai đội từng gặp nhau ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Đội thắng trận này sẽ giành quyền vào bán kết ASIAD 2026 gặp U23 Thái Lan hoặc U23 Trung Quốc.