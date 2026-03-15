Mỹ nhân phim giờ vàng VTV và chuyện tình 9 năm ngọt ngào với bạn học cùng lớp

Nữ diễn viên Việt Hoa sinh năm 1996 tại Lào Cai, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng gây chú ý với vai Đào trong phim Cô gái nhà người ta và sau đó liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng như Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo hay Gió ngang khoảng trời xanh.

Việt Hoa - Trọng Trí là cặp đôi được yêu thích của phim giờ vàng VTV.

Ngoài phim truyền hình, nữ diễn viên còn giành Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói năm 2020 với vai Phồn Y trong vở Lôi Vũ. Hiện cô công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với nam diễn viên Trọng Trí. Trọng Trí sinh năm 1996, tốt nghiệp Khoa Diễn viên kịch – điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc,Đừng làm mẹ cáu, Đừng nói khi yêu hay Trạm cứu hộ trái tim.

Việt Hoa và Trọng Trí quen nhau từ thời còn là sinh viên cùng lớp. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, cả hai hầu như không nói chuyện với nhau trong suốt hai năm đầu đại học vì cô khá hướng nội.

Chuyện tình của hai diễn viên bắt đầu từ thời còn học tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Mãi đến năm thứ ba, khi được phân công tập chung một trích đoạn cho kỳ thi học kỳ, họ mới có dịp tiếp xúc nhiều hơn. Từ những buổi tập luyện và trò chuyện, cả hai dần trở nên thân thiết và “yêu nhau từ lúc nào không biết”.

Sau khi tốt nghiệp, cặp đôi tiếp tục song hành trong công việc lẫn cuộc sống. Họ cùng về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, tham gia một số dự án phim truyền hình và thỉnh thoảng thực hiện các vlog, nội dung quảng cáo. Trong sự nghiệp, Việt Hoa và Trọng Trí cũng từng có dịp đóng chung một số dự án như Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh.

Việt Hoa cho biết việc cùng nghề giúp hai người dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Nam diễn viên thường đưa đón vợ mỗi khi cô đi quay phim, đồng thời hỗ trợ công việc kinh doanh cửa hàng chăm sóc thú cưng của cô.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Hình ảnh giản dị, hiền lành của cặp đôi khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi khá khác với những vai diễn cá tính mà Việt Hoa thường đảm nhận trên màn ảnh. Hai người còn cùng livestream giao lưu với khán giả trên TikTok và nhận được nhiều lời khen về sự dễ thương, đẹp đôi.

Sau nhiều năm hẹn hò, Việt Hoa và Trọng Trí đã đăng ký kết hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch làm việc bận rộn, cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi từng thực hiện bộ ảnh cưới vào năm 2022.

Theo nữ diễn viên, họ từng nhiều lần dự định làm lễ cưới nhưng đều phải hoãn vì công việc. Cô muốn dành thời gian chuẩn bị thật chu đáo cho ngày trọng đại bởi đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời. "Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi", Việt Hoa tâm sự.

Mới đây, cặp đôi vừa tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng cô dâu. Sau lễ ăn hỏi và rước dâu, cặp diễn viên dự kiến tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 5 để mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui.

Cặp đôi cũng có kế hoạch sinh con trong tương lai. Nữ diễn viên cho biết nếu có em bé, cô sẽ tạm chững lại một thời gian để chăm lo gia đình trước khi quay trở lại với phim ảnh.

"Chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Nếu có em bé, tôi sẽ "chững" lại một chút để chăm sóc gia đình, sau đó sẽ quay trở lại phim ảnh. Tôi mong mình có đủ kinh nghiệm, đủ chín chắn để tham gia những vai trưởng thành hơn...", cô nói.