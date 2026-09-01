Đối thủ của tuyển Việt Nam thử việc HLV mới trước Asian Cup 2027

(VTC News) -

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 1/9 bổ nhiệm Robert Moreno làm HLV tạm quyền đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Tây Ban Nha sẽ phụ trách 6 trận đấu đến hết tháng 11 và có khả năng tiếp tục cầm quân tại Asian Cup 2027, nơi Hàn Quốc nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam.

Moreno ký hợp đồng đến ngày 27/11. Trước mắt, ông dẫn Hàn Quốc gặp Ecuador và Uruguay trong tháng 9, sau đó đối đầu Venezuela và Uzbekistan vào tháng 10. KFA đang tìm thêm hai đối thủ cho loạt trận FIFA Days tháng 11.

Huấn luyện viên Moreno ký hợp đồng tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Sau giai đoạn này, KFA mới đánh giá khả năng giữ Moreno cho Asian Cup 2027 khởi tranh tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1. Nếu được gia hạn, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn Hàn Quốc đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Việc bổ nhiệm HLV tạm quyền diễn ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết xong những vấn đề kéo dài từ nhiệm kỳ của Hong Myung-bo.

Hong từ chức hồi cuối tháng 6 sau khi Hàn Quốc bị loại ngay vòng bảng World Cup 2026. Tuy nhiên, tranh cãi quanh quy trình KFA bổ nhiệm ông từ năm 2024 đã xuất hiện từ trước đó.

Khi ấy, KFA trải qua nhiều tháng tìm kiếm HLV, xem xét một loạt ứng viên nước ngoài nhưng cuối cùng bất ngờ chọn Hong Myung-bo sau một cuộc gặp ngắn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sau đó kết luận KFA có những sai sót về quy trình khi bổ nhiệm Hong, dù không xác định hành vi bất hợp pháp.

Đầu tháng 8/2026, cảnh sát Hàn Quốc còn khám xét trụ sở KFA trong cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn cản trở hoạt động kinh doanh trong quá trình bổ nhiệm Hong. Đến thời điểm Robert Moreno được công bố, chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra đối với Hong hoặc các quan chức KFA.

Khác với quy trình gây tranh cãi trước đây, KFA nhấn mạnh Moreno được lựa chọn thông qua tuyển dụng công khai.

“HLV Moreno đã có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc và gây ấn tượng bởi nhiệt huyết, đồng thời đưa ra nhiều phương án chiến thuật khác nhau”, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển Hyun Young-min cho biết.

Ông nói thêm: “Sau một quá trình khó khăn, tôi hy vọng đội tuyển dưới thời Moreno sẽ giúp thay đổi bầu không khí và cải thiện thành tích”.

Moreno, 48 tuổi, trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Ông từng làm trợ lý của Luis Enrique tại AS Roma, Celta Vigo, Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Năm 2019, Moreno tạm quyền dẫn dắt Tây Ban Nha khi Luis Enrique nghỉ vì lý do gia đình. Trong 9 trận cầm quân, ông đạt thành tích bất bại với 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Sau đó, Moreno lần lượt làm HLV trưởng Monaco, Granada và FC Sochi.

Nhiệm vụ trước mắt của Moreno là ổn định đội tuyển Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup và chuẩn bị cho Asian Cup 2027.