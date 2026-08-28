HLV Kim Sang-sik: Thay Đình Bắc để tuyển Việt Nam không tự mãn

(VTC News) -

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik có những chia sẻ về cách ông quản lý đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là mối quan hệ với Nguyễn Đình Bắc - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

“Tôi chưa bao giờ gay gắt với Đình Bắc cả. Tôi rất yêu thương cậu ấy. Tôi luôn đặt kỳ vọng rất cao vào Đình Bắc. Tôi muốn cậu ấy phát triển hơn nữa nên trong thời gian qua, tôi yêu cầu ở Đình Bắc rất nhiều”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Một trong những tình huống đáng chú ý nhất xảy ra ở trận gặp Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Trước đó, Đình Bắc vừa lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, đến trận đấu tiếp theo, HLV Kim Sang-sik lại quyết định rút tiền đạo này khỏi sân. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, đây là một trong những quyết định khó khăn nhất của ông trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.

“Việc rút Đình Bắc trong trận đấu với Singapore là lựa chọn khó khăn nhất của tôi trong quá trình chuẩn bị và thi đấu ở giải vừa qua. Quyết định đó một phần xuất phát từ chiến thuật.

Trước đó, chúng tôi thắng Timor-Leste 7-0 và Đình Bắc lập hat-trick. Đến trận gặp Singapore, tôi cảm thấy các cầu thủ, không chỉ riêng Đình Bắc, có phần hưng phấn và tự mãn sau chiến thắng trước đó. Thông qua quyết định thay người, tôi muốn đưa bầu không khí của đội trở lại bình thường. Đó cũng là một phần trong chiến thuật của chúng tôi”, huấn luyện viên Kim Sang-sik lý giải.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. (Ảnh: Hoàng Minh)

Quyết định này khiến người hâm mộ bất ngờ. Một cầu thủ vừa ghi 3 bàn ở trận trước thường được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng, thay vì phải rời sân sớm. Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam coi đó là một cách tác động đến tâm lý toàn đội chứ không đơn thuần là quyết định dành riêng cho Đình Bắc.

“Việc thay người là cơ hội để tôi sử dụng chiến thuật tâm lý, qua đó kéo bầu không khí trở lại bình thường. Ở trận đấu với Singapore, kết quả chưa được tốt. Chúng tôi hòa với họ. Sau đó, đội tuyển phải làm khách trước Indonesia và đó là một trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã đoàn kết để tạo nên chiến thắng”, ông Kim cho biết.

Bên cạnh những cầu thủ trẻ như Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik còn phải giải một bài toán khác trong quá trình quản lý đội tuyển Việt Nam: duy trì khát khao cho những cầu thủ đã sở hữu nhiều danh hiệu, tiền bạc và thành công trong sự nghiệp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đây không phải nhiệm vụ dễ dàng.

“Việc đó rất khó với tôi. Tôi biết các cầu thủ đã có những thứ đó, nhưng mỗi người lại có mục tiêu riêng và đều cần tiếp tục phát triển. Vì vậy, từng cầu thủ phải tự ý thức được điều này. Tiền rất quan trọng, nhưng những cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp luôn tự muốn bản thân phát triển hơn nữa”, HLV Kim Sang-sik nói.

“Tôi thường xuyên nhắc họ rằng hãy trở thành một người con tốt, một người cha tốt và một cầu thủ tốt để mọi người có thể tự hào về mình. Trước mỗi trận đấu, tôi thường hỏi các cầu thủ rằng hôm nay gia đình của mọi người có đến sân hay không. Tôi luôn muốn họ nhận thức được rằng nguồn động lực chính của mình là gia đình, từ đó cố gắng và nỗ lực hơn nữa”, ông nói thêm.

Khi được hỏi về yếu tố may mắn trong hành trình vô địch, HLV Kim Sang-sik cho rằng bản thân không thể dự đoán trước những tình huống phản lưới nhà của đối thủ. Theo ông, may mắn cũng đến từ sức ép mà các cầu thủ tạo ra và sự cổ vũ của khán giả.

“Những tình huống phản lưới nhà rất khó dự đoán. Tôi nghĩ đó là kết quả từ sự nỗ lực, chăm chỉ của các cầu thủ và sự cổ vũ của khán giả nhà, qua đó chúng tôi tạo ra được những bàn thắng như vậy. Nhiều lúc chính tôi cũng thấy bối rối, không biết liệu mình có thực sự có ‘ma thuật’ gì không mà đối phương lại phản lưới nhiều đến như vậy”, HLV Kim Sang-sik nói.