Tổng thư ký FIFA khen tuyển Việt Nam: Kỹ thuật, giàu bản sắc và kiên cường

(VTC News) -

Ngày 31/8, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom thay mặt đoàn đại biểu FIFA gửi thư cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn sau chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 26 đến 27/8. Trong thư, ông dành nhiều lời khen cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

“Cho phép tôi nhân đây cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới LĐBĐVN, Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển Quốc gia Việt Nam về chiến thắng đầy thuyết phục trong trận chung kết ASEAN Cup 2026 vừa qua”, Tổng thư ký FIFA viết.

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom (phải) và Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: FIFA)

Ông Mattias Grafstrom đặc biệt ấn tượng với cách đội tuyển Việt Nam thể hiện ở trận đấu quyết định. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik 2 lần bị Thái Lan dẫn trước và rơi vào tình thế căng thẳng. Tuy nhiên, các cầu thủ không để mất lợi thế có được ở trận lượt đi (thắng 2-0).

“Các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn mãn nhãn với lối chơi kỹ thuật, giàu bản sắc và tinh thần chiến đấu kiên cường. Chiến thắng ấy hoàn toàn xứng đáng và là minh chứng rõ rệt cho sự đầu tư nghiêm túc, công sức khổ luyện cũng như quyết tâm vươn tầm châu lục”, ông nhận xét.

Đoàn FIFA có mặt tại Hà Nội đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các thành viên trong đoàn trực tiếp cảm nhận không khí bóng đá tại Việt Nam cũng như những màn ăn mừng của người hâm mộ sau chức vô địch.

Tổng thư ký FIFA cho biết niềm đam mê bóng đá của người Việt Nam để lại ấn tượng đặc biệt với đoàn công tác.

“Niềm đam mê cuồng nhiệt mà người dân Việt Nam dành cho trái bóng tròn đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi. Không khí đón mừng chiến thắng sôi động tràn ngập trên khắp các đường phố, cùng với niềm vui, niềm tự hào và năng lượng tích cực mà người hâm mộ dành cho đội nhà thực sự là một hiện tượng đặc biệt”, ông Mattias Grafstrom viết.

Theo Tổng thư ký FIFA, hình ảnh đó tiếp tục chứng minh sức mạnh kết nối và lan tỏa của bóng đá.

Trong chuyến làm việc, đoàn FIFA cũng có cuộc tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Grafstrom đánh giá cao những trao đổi về định hướng phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam và việc tạo thêm cơ hội cho thế hệ trẻ.

Một điểm nhấn khác trong chuyến công tác là hoạt động khảo sát Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF và Khu liên hợp thể thao PVF.

Tổng thư ký FIFA nhận định: “Cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị và tầm nhìn phát triển mà PVF đang xây dựng cho thấy cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc tạo dựng một nền tảng cơ sở hạ tầng bóng đá đạt tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, xứng đáng là hình mẫu cho khu vực Đông Nam Á”.

Ông cũng đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp của phía Việt Nam trong suốt chuyến thăm.

“Chúng tôi rất mong sớm được quay trở lại Việt Nam và tiếp tục đồng hành, hợp tác trong các dự án phát triển bóng đá dài hạn, không chỉ vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam mà còn vì sự thịnh vượng chung của cả khu vực Đông Nam Á”, ông viết.