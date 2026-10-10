Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các ông Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Doãn Anh, Lê Minh Hoan và bà Lê Thị Nga.

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Dự án Bắc Hưng Hải phải có tầm nhìn dài hạn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tạo dựng Bắc Hưng Hải thời kỳ mới hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn, an toàn hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đảng viên không lợi dụng vị trí công tác can thiệp vào việc của nơi cư trú Bộ Chính trị quán triệt đảng viên không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú.