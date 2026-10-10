  • logo
Xuất bản ngày 10/10/2026 06:53 AM
Xuất bản ngày 10/10/2026 06:53 AM

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV xác định yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thống nhất, hiệu quả.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - 1
PV(VOV.VN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-post1339920.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm