Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

PV(VOV.VN)
Link: https://vov.vn/chinh-tri/doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cam-quyen-cua-dang-post1339920.vov
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết 28 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các ông Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Doãn Anh, Lê Minh Hoan và bà Lê Thị Nga.
Thiếu tướng Vũ Hồng Anh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tạo dựng Bắc Hưng Hải thời kỳ mới hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn, an toàn hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Bộ Chính trị quán triệt đảng viên không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú.
Chủ trương tìm người giỏi cho việc lớn đã rõ, nhưng điều quyết định là người đứng đầu có dám chọn người tài, trao đủ quyền và chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy.
Bình luận