Đảng viên không lợi dụng vị trí công tác can thiệp vào việc của nơi cư trú

(VTC News) -

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định 221 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Quyết định này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (nơi thường trú và tạm trú) trong việc thực hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Với đảng viên đang công tác, Bộ Chính trị nêu rõ trách nhiệm gần gũi, gắn bó với Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của Nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

“Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú”, Quyết định nêu rõ.

Đảng viên đang công tác có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin khi có sự thay đổi về nơi cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi; chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân được cập nhật, bổ sung và báo cáo chi bộ nơi công tác.

Khi nhận được nhận xét, đánh giá của cấp uỷ nơi cư trú, nếu đảng viên nhận thấy ý kiến nhận xét, đánh giá chưa khách quan thì có quyền phản ánh, giải trình, đề nghị chi uỷ, chi bộ (nơi không có chi ủy) và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cư trú xem xét.

Với tổ chức đảng nơi công tác và cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú; kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại nơi cư trú.

Tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và cư trú cũng có trách nhiệm tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của Nhân dân và đảng viên nơi cư trú để giải quyết hoặc chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

Quy định mới của Bộ Chính trị nêu rõ 4 nhóm đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi tạm trú, lấy nhận xét nơi tạm trú và sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi tạm trú.

Một là đảng viên công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi thường trú.

Hai là đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi thường trú.

Ba là đảng viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu, nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi thường trú.

Bốn là đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trở lên; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà; đảng viên làm việc xa không thường xuyên về nơi thường trú.

Theo quy định này, đảng viên phải được giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú, lấy nhận xét nơi cư trú nhưng được miễn sinh hoạt với cấp ủy của tổ chức đảng nơi cư trú nếu đang phải điều trị bệnh hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm, hoặc đảng viên đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động.

Nguyên tắc được Bộ Chính trị quán triệt là thực hiện nghiêm tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần xây dựng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong việc nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

Bộ Chính trị yêu cầu nhận xét thẳng thắn, trung thực các ưu điểm và hạn chế đối với đảng viên đang công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả nhận xét đối với đảng viên phải được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường điện tử, không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức đảng, đảng viên.

Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được trên môi trường điện tử thì việc lấy ý kiến, nhận xét được thực hiện bằng hình thức phù hợp; sau đó phải cập nhật đầy đủ lên trên môi trường điện tử.