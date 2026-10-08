Toàn cảnh bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngọc Thành(VOV.VN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng trọng dụng nhân tài không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; không nhất thiết đều vào biên chế.
Sau bốn ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV bế mạc chiều 8/10, thông qua nghị quyết về các nội dung đã được thảo luận, cho ý kiến.
Mở rộng nguồn tìm người giỏi sẽ khó tạo chuyển biến nếu cách lựa chọn vẫn khép kín, quanh quẩn người quen và người được chọn không có đủ quyền để làm việc.
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV thảo luận Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Có đất dụng võ, người tài mới biến năng lực thành kết quả; có thước đo rõ ràng, tổ chức mới biết ai xứng đáng tiếp tục được trao trọng trách.
Một trong những nội dung được thảo luận tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 4 là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.
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