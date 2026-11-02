Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu tranh huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc

(VTC News) -

Ngày 2/11, tại Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) phối hợp tổ chức họp báo công bố Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải đấu diễn ra từ ngày 23 đến 28/11 tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Đáng chú ý, mùa giải năm nay là lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Các vận động viên không chỉ cạnh tranh danh hiệu vô địch quốc gia mà còn tranh huy chương cho địa phương, đơn vị mình đại diện. Kết quả trên sân sẽ gắn với vị thế của các đơn vị tại Đại hội, tạo thêm động lực cho từng vận động viên trong mỗi vòng đấu.

Nghi thức ký kết hợp đồng tài trợ chính thức.

Ra đời từ năm 2005, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã trải qua hơn hai thập kỷ phát triển. Từ năm 2022, với sự đồng hành của Báo Tiền Phong, Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 có bốn nội dung thi đấu, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, vận động viên thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng đấu sẽ giành chức vô địch. Việc bổ sung các nội dung đồng đội là một trong những thay đổi quan trọng nhất về chuyên môn.

Ban tổ chức trả lời câu hỏi về giải đấu.

Kết quả thi đấu cá nhân đồng thời là căn cứ lựa chọn và xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung nam và nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Đáng chú ý, các nội dung đồng đội áp dụng thể thức đối kháng trực tiếp (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới về chiến thuật và khả năng phân bổ lực lượng.

Địa điểm tổ chức giải năm nay là Vinpearl Golf Léman, sân golf có quy mô 36 hố trên diện tích khoảng 200 ha. Sân được thiết kế theo phong cách “Riparian Habitat”, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven các thủy vực, tạo nên sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và những thử thách chiến thuật đặc trưng của golf hiện đại.

Trong bốn mùa giải gần nhất, các chức vô địch nam lần lượt thuộc về Nguyễn Anh Minh (2022), Nguyễn Nhất Long (2023), Nguyễn Đức Sơn (2024) và Nguyễn Tuấn Anh (2025). Ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch năm 2022, trong khi Lê Chúc An đăng quang ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025.