(VTC News) -

Ngày 6/11, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về việc điều chỉnh lộ trình nhằm phục vụ thi công tại hai khu vực, ảnh hưởng đến các tuyến xe buýt kết nối trường đại học, ký túc xá trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM và một số tuyến qua quận Tân Bình cũ.

TP.HCM điều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt để thi công metro Bến Thành - Tham Lương.

Cụ thể, từ 10h ngày 6/11, đơn vị thi công rào chắn toàn bộ đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học) và một phần đường Liên khu 3 (Nguyễn Bỉnh Khiêm), đoạn từ ngã ba đường Liên khu 2 (Nguyễn Hiền) đến nút giao đường 621 (Đại lộ Đại học) hiện hữu.

Do đó, 11 tuyến xe buýt gồm số 8, 10, 19, 33, 50, 52, 53, 99, 166, 170 và 60-5 được điều chỉnh lộ trình đến hết ngày 31/12.

Các tuyến này chuyển hướng qua những tuyến đường xung quanh như Tân Lập, Nguyễn Hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thánh Gióng, Tạ Quang Bửu để tránh khu vực thi công. Những đoạn đường còn lại trong lộ trình không thay đổi.

Từ ngày 7/11, hai tuyến xe buýt số 23 và 64 cũng điều chỉnh lộ trình để phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào (ST08), thuộc tuyến metro Bến Thành - Tham Lương.

Đối với tuyến 23 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Cầu Lớn), chiều đi Cầu Lớn, xe chạy theo các đường Âu Cơ - Nguyễn Hồng Đào - Bàu Cát - Trương Công Định - Trường Chinh. Chiều về Chợ Lớn, xe đi theo hướng ngược lại qua các tuyến đường này, sau đó tiếp tục lộ trình hiện hữu.

Với tuyến 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), chiều đi Đầm Sen giữ nguyên lộ trình. Riêng chiều về Bến xe Miền Đông, xe chuyển hướng qua các đường Âu Cơ - Trương Công Định - Bàu Cát - Đồng Đen - Trường Chinh, thay cho đoạn đường qua Nguyễn Hồng Đào.

Khi đến khu vực Bảy Hiền, xe từ đường Trường Chinh rẽ phải vào Lý Thường Kiệt, quay đầu tại vòng xoay Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt, sau đó đi theo đường Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ để tiếp tục hành trình.

Cũng từ ngày 7/11, nhằm phục vụ thi công ga Nguyễn Hồng Đào, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức cấm xe tải và ô tô khách (trừ xe buýt) lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ Trương Công Định đến Đồng Đen.

Các phương tiện thuộc diện cấm có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Trường Chinh - Trương Công Định - Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) - Đồng Đen - Trường Chinh.

Đối với các loại ô tô khác đi từ những tuyến đường nhánh trong đoạn Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh, phương tiện chỉ được rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ Đồng Đen đi Trương Công Định.

Trước đó, từ tháng 7, TP.HCM triển khai miễn vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh. Sau khoảng 4 tháng thực hiện, các tuyến này phục vụ hơn 40 triệu lượt khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.