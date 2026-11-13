Diễn viên Hoàng Mèo vừa bị khởi tố là ai?

(VTC News) -

Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo cùng nhiều cá nhân liên quan để điều tra về hành vi tham gia sản xuất, diễn xuất trong phim ca nhạc cổ xúy bạo lực của giang hồ mạng “Hiệp đen”. Những người này bị điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Diễn viên Hoàng Mèo (thứ 2 từ trái sang) cùng các bị can vừa bị khởi tố.

Là gương mặt khá quen thuộc với khán giả miền Nam, Hoàng Mèo gây ấn tượng về sự hài hước và khả năng biến hóa đa dạng.

Hoàng Mèo sinh năm 1982, tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, xuất thân từ sân khấu Nụ Cười Mới. Nhiều năm qua, anh là gương mặt quen thuộc trên cả truyền hình, màn ảnh rộng (như phim Lật mặt: Nhà có khách, Bố già, Nhà bà Nữ) và phim chiếu mạng.

Ngoài vai trò diễn viên, Hoàng Mèo còn là nhà sản xuất phim, bầu show, ngoài ra còn tham gia đào tạo, lồng tiếng, viết kịch bản… Anh từng mở sân khấu kịch thiếu nhi, làm tổng đạo diễn gameshow, đạo diễn ca nhạc và ánh sáng cho liveshow của Hoài Linh, Chí Tài, Cẩm Ly...

Hoàng Mèo là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim ảnh.

Hoàng Mèo còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, anh từng thừa nhận rằng mình đã thử sức qua nhiều mô hình như mở quán cà phê, bán bánh ngọt, kinh doanh quần áo... nhưng đều thua lỗ.

Nghệ sỹ này từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Đại Ngọc Trâm. Họ nên duyên khi cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, yêu 6 năm mới quyết định kết hôn.

Cặp vợ chồng có với nhau hai con trai. Năm 2020, họ ly hôn nhưng phải tới 2023, Hoàng Mèo mới xác nhận thông tin này với truyền thông. Hai con trai con của anh sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại.

Sau khi ly hôn, nam nghệ sĩ 8x nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với học trò và cả trợ lý. Nam nghệ sĩ từng vướng tin đồn cặp kè học trò là một ca sĩ trẻ do chính công ty của anh đào tạo. Ít lâu sau, Hoàng Mèo lại vướng ồn ào tình cảm khi tay trong tay đi dự sự kiện với trợ lý - diễn viên Linh Sa.

Ở tuổi 43, anh vẫn đang có sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Trên trang cá nhân, Hoàng Mèo thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi quay phim, đi diễn sân khấu. Ở tuổi 43, anh có sự nghiệp khá thuận lợi khi vẫn là gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim ảnh. Ngoài những hình ảnh thông tin về công việc, nam nghệ sĩ khá kín tiếng, không chia sẻ bất cứ điều gì về đời sống tình cảm cá nhân.