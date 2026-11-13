Diễn viên hài Tấn Bo nổi tiếng thế nào trước khi bị bắt tạm giam?

(VTC News) -

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can Phạm Tấn Phúc, sinh năm 1973, nghệ danh Tấn Bo cùng 10 đối tượng khác về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM khởi tố 11 người tham gia sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, trong đó có diễn viên hài Tấn Bo.

Trước khi bị khởi tố, Tấn Bo là gương mặt quen thuộc của làng hài phía Nam, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật: Bố là “ông hoàng đĩa nhựa” Tấn Tài, mẹ là nghệ sỹ Như Ngọc nổi tiếng trên sân khấu cải lương. Với ảnh hưởng từ gia đình, Tấn Bo được định hướng phát triển theo con đường nghệ thuật từ nhỏ.

Năm 1998, Tấn Bo và anh trai Tấn Beo bắt đầu song hành trên sân khấu và trở thành cặp đôi diễn hài được nhiều người biết đến. Cả hai nhanh chóng nổi tiếng, liên tiếp mang về nhiều danh hiệu và giải thưởng.

Thời hoàng kim, cặp nghệ sĩ hài xuất hiện liên tục ở các sân khấu kịch miền Nam, “cháy vé” với các vở diễn như Lên chùa bán nhang, Năm Nổ về làng, Mơ làm ca sỹ... Năm 2003, Tấn Beo - Tấn Bo giành được giải thưởng đầu tiên dành cho “Nhóm hài xuất sắc nhất” tại Gala cười.

Tấn Beo và Tấn Bo (bên trái) từng là bộ đôi hài kịch nổi tiếng ở miền Nam.

Sau gần 10 năm đi cùng nhau, hai anh em quyết định tách nhóm để mỗi người theo đuổi hướng đi riêng. Khác với anh trai Tấn Beo, sự nghiệp của Tấn Bo chật vật hơn sau khi “ra riêng”. Anh không có nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu mà chuyển hướng sang đóng phim, với vai phụ trong một số phim điện ảnh Khi đàn ông có bầu, Giấc mơ cổ tích, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Hẻm cụt…

Tấn Beo từng nói rằng khi không còn diễn hài chung, Tấn Bo khó lòng được khán giả chú ý vì còn yếu chuyên môn, kỷ luật, thậm chí không bằng những bạn trẻ.

Năm 2019, Tấn Bo chuyển hướng sang làm bầu show nhưng chỉ được một thời gian thì không thể tiếp tục do gặp nhiều vấn đề. Thời điểm này, anh nợ hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả. Chủ nợ đến tận nhà tạt sơn, hắt mắm tôm, bẻ khóa, thậm chí còn khủng bố điện thoại, đòi bắt con.

Cuối cùng, Tấn Beo là người phải đứng ra trả nợ giúp. Vụ việc này của hai anh em từng gây xôn xao một thời gian dài.

Tấn Bo có sự nghiệp mờ nhạt suốt nhiều năm qua.

Nhiều năm qua, Tấn Bo sống kín tiếng cùng vợ và 4 con, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh thỉnh thoảng đi đóng phim. Sự nghiệp không mấy khởi sắc cũng khiến tên tuổi của anh dần bị quên lãng.