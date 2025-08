Nghề giáo tiếp tục hấp dẫn, điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm sẽ tăng, lên tới 28

Điểm chuẩn sẽ tăng và lên tới 28

Hiện mức nhận hồ sơ cao nhất trong ngành sư phạm là 25 thuộc về Trường Đại học Sài Gòn cho ngành sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý; các ngành Sư phạm Toán là 24,5; các ngành Sư phạm Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh là 24.

Điều đó có nghĩa điểm chuẩn tối thiểu vào trường này đối với ngành Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử là 25. Các ngành sư phạm khác từ 24-24,5.

Trong khi đó, nhiều trường sư phạm khác đều nhận hồ sơ xét tuyển từ 20-22, cao hơn so với mức sàn Bộ GD-ĐT đưa ra là 19 và điểm chuẩn chắc chắn sẽ cao hơn điểm sàn 2-3 điểm.

Một chuyên gia tuyển sinh phía Nam dự đoán, các ngành như Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học ở những Trường Đại học sư phạm TPHCM, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, sẽ bằng hoặc cao hơn năm ngoái tối đa là 0,5 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý thì tăng so với năm ngoái khoảng từ 1 - 1,5 điểm và có thể lên tới mức kịch trần. Các ngành Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non cũng có thể sẽ tăng nhiều do các chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, tiểu học với nhiều nổi trội.

Theo vị chuyên gia này, lý do điểm chuẩn sư phạm tăng, đặc biệt các ngành sư phạm tuyển khối C00 rất cao vì năng lực đào tạo ngành Sư phạm tiểu học, Mầm non hiện nay không tăng đáng kể. Trong khi đó, năm nay khối C00 có số lượng thí sinh thi tốt nghiệp THPT nhiều, đặc biệt là số thí sinh dự thi môn Lịch sử. Mặt khác học sinh năm 2025 có xu hướng học và ôn tập nghiêm túc môn Lịch sử không còn xem nhẹ như trước. Nhiều thí sinh làm tốt bài thi dẫn đến khối C00 được hưởng lợi từ xu hướng này.

Còn môn Ngữ văn, phần đọc hiểu và nghị luận xã hội được đánh giá là mở, gần gũi, dễ viết. Câu nghị luận văn học không đánh đố, có tính phân hóa nhưng vẫn tạo điều kiện cho học sinh trung bình khá ghi điểm. Môn Địa lý như thường lệ vẫn dễ có điểm, nên những ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý chắc chắn tăng.

Còn ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinhTrường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM nhận định, ngành Sư phạm vẫn tiếp tục là tâm điểm của tuyển sinh đại học năm 2025. Từ phổ điểm kỳ thi THPT và các yếu tố chính sách mới, điểm chuẩn, ông Quán dự báo điểm chuẩn sư phạm sẽ tăng nhẹ, nhưng có sự phân hóa rõ rệt theo ngành và theo trường.

Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển vào ngành Sư phạm như A00, A01, D01… năm 2025 và việc bỏ hoàn toàn xét tuyển sớm khiến thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng một lần sau khi biết điểm thi. Điều này sẽ làm tăng mật độ nguyện vọng vào các ngành, trường top, đẩy điểm chuẩn khó lường hơn nữa. Mức thay đổi điểm chuẩn dự báo vào khoảng 0,25 đến 0,75 điểm, tùy theo ngành và chỉ tiêu tuyển sinh.

Với tổng điểm từ 25 trở lên, thí sinh có thể hy vọng trúng tuyển ngành sư phạm tại các trường đại học lớn. Thí sinh có mức điểm 21–24 thì có hy vọng trúng tuyển vào các trường sư phạm địa phương, ngành ít cạnh tranh hoặc xét tuyển bằng tổ hợp có lợi thế điểm cao.

Tuy nhiên, ông Quán cho rằng, năm nay điểm chuẩn ngành Sư phạm nhiều khả năng tiếp tục tăng nhẹ, nhưng không đồng đều. Sự phân hóa sẽ giữa ngành xã hội – tự nhiên, trường trung ương – địa phương sẽ được thấy rõ.

Còn đại diện một trường đại học sư phạm lớn bật mí, qua số liệu ban đầu, điểm chuẩn các ngành sư phạm vào trường năm nay có thể tăng nhẹ so với năm trước. Được biết, năm ngoái điểm chuẩn các ngành sư phạm ở trường này lên tới 28,6 thuộc về ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn. Điểm chuẩn ngành sư phạm thấp nhất là 23,69, còn nhiều ngành ở mức 26-27 điểm.

Nghề giáo tiếp tục hấp dẫn bởi nhiều ưu đãi

Trong 4 năm trở lại đây, ngành Sư phạm đặc biệt hot. Trong nhiều năm liên tiếp điểm chuẩn nhiều ngành sư phạm cao hơn cả Y Dược, thậm chí vượt ngành Y đa khoa đình đám ở các trường đại học nổi tiếng.

Lý do vì sao nghề giáo đang được quan tâm hơn bao giờ hết và điểm chuẩn sư phạm lại cao, trao đổi với VietNamNet, tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp - Trường Đại học Sư phạm TPHCM lý giải, điểm chuẩn sư phạm "kịch trần", thậm chí còn cao hơn y, dược bởi có nhiều yếu tố tác động.

Lý do thứ nhất là chỉ tiêu cho ngành sư phạm không lớn. Có các ngành sư phạm ở những trường chỉ tuyển 20-30 em. Mặt khác, hiện nay Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu ngành sư phạm cho các trường theo nhu cầu xã hội, có nghĩa xã hội cần bao nhiêu thì được giao bấy nhiêu chứ không thả nổi, tự quyết.

Thứ hai là nhờ sự tác động của chính sách. Những năm gần đây Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ cho người học sư phạm. Cụ thể, đó là chính sách miễn học phí và cấp sinh hoạt phí khiến những thí sinh học giỏi nhưng gia cảnh khó khăn, thí sinh có ước mơ công tác trong ngành giáo dục mạnh dạn đăng ký xét tuyển sư phạm. Mặt khác vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp được quan tâm đã thu hút nhiều thí sinh.

Thứ ba, hành lang pháp lý, cụ thể là Luật Nhà giáo ra đời, vị trí của giáo viên được nâng cao, lương giáo viên cũng được xếp cao nhất, đã thu hút nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển.

Ngoài ra, những năm gần đây, có nhiều thông tin đến thí sinh về những ngành đào tạo giáo viên còn thiếu ở nhiều khu vực. Việc thiếu giáo viên này cũng là nguyên nhân khiến thí sinh quan tâm đến ngành này.