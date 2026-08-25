Dịch vụ điện EVNHANOI: An toàn từ những 'mạch điện' trong nhà

(VTC News) -

Với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, quy trình thực hiện thống nhất và khả năng theo dõi dịch vụ trên nền tảng số, khách hàng có thêm một địa chỉ tin cậy khi phát sinh nhu cầu liên quan đến hệ thống điện trong gia đình, cơ quan và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Từ tư vấn, kiểm tra đến sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện

Trong quá trình sử dụng điện, những vấn đề như thiết bị điện xuống cấp, dây dẫn cũ, aptomat hoạt động không ổn định hay các sự cố phát sinh sau công tơ là nhu cầu khá phổ biến. Tuy nhiên, với nhiều khách hàng, việc xác định nguyên nhân sự cố, lựa chọn thiết bị thay thế phù hợp hay tìm một đơn vị có chuyên môn để thực hiện vẫn là bài toán không đơn giản.

Địa chỉ tin cậy khi phát sinh nhu cầu điện trong gia đình.

Thay vì phải tự tìm kiếm các đơn vị sửa chữa trên thị trường, khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật sau công tơ của EVNHANOI thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng. Các hạng mục được triển khai gồm tư vấn sử dụng điện; kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống điện sau công tơ; lắp đặt, thay thế, cải tạo hệ thống điện; bảo dưỡng thiết bị điện và kiểm tra an toàn điện.

Điểm đáng chú ý là dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, được đào tạo và sát hạch định kỳ về kỹ thuật, an toàn điện và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. Quy trình cung cấp dịch vụ cũng được chuẩn hóa từ khâu tiếp nhận, khảo sát, thực hiện, nghiệm thu đến thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt quá trình và chủ động hơn khi sử dụng dịch vụ.

Đại diện EVNHANOI, ông Tạ Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng - cho biết: “Mục tiêu của EVNHANOI là giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật điện một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Khi có nhu cầu kiểm tra, sửa chữa hay thay thế thiết bị, khách hàng được hỗ trợ bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn, đồng thời toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ được quản lý, giám sát theo quy trình thống nhất. Qua đó, khách hàng có thể yên tâm hơn về chất lượng thực hiện cũng như tính minh bạch trong quá trình sử dụng dịch vụ”.

Đại diện EVNHANOI cũng cho biết thêm, thực tế triển khai cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ kỹ thuật điện đang ngày càng đa dạng. Theo số liệu 7 tháng đầu năm 2026, dịch vụ thay thế thiết bị điện được lựa chọn nhiều nhất với trên 1.300 dịch vụ, tiếp đến là gói dịch vụ trọn gói dành cho khách hàng sinh hoạt và dịch vụ lắp mới thiết bị điện.

Việc thay thế kịp thời các thiết bị điện cũ, xuống cấp không chỉ giúp hệ thống vận hành ổn định mà còn góp phần hạn chế nguy cơ chập cháy, sự cố và mất an toàn điện. Đây cũng là một trong những lý do dịch vụ được khách hàng quan tâm.

Chuyên môn kỹ thuật tạo thêm sự yên tâm cho khách hàng

Một trong những giá trị quan trọng của dịch vụ kỹ thuật sau công tơ là giúp khách hàng giảm bớt những rủi ro có thể phát sinh khi tự sửa chữa hoặc lựa chọn các đơn vị không rõ về chuyên môn, chất lượng và uy tín.

Với EVNHANOI, đội ngũ thực hiện dịch vụ được đào tạo, sát hạch thường xuyên; quy trình được quản lý tập trung và chất lượng được giám sát xuyên suốt. Cùng với đó, công nghệ số được ứng dụng để quản lý, theo dõi tiến độ và cảnh báo các yêu cầu có nguy cơ vượt thời gian cam kết.

Những yếu tố này tạo nên một quy trình tương đối khép kín, từ lúc khách hàng đăng ký đến khi hoàn thành và đánh giá dịch vụ.

Từ đầu năm đến nay, EVNHANOI đã tiếp nhận hơn 4.300 yêu cầu dịch vụ qua Tổng đài, Website, App EVNHANOI, Email và các phòng giao dịch khách hàng. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng hài lòng được ghi nhận khoảng trên 98%. Kết quả này cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ kỹ thuật điện có chất lượng, rõ ràng về quy trình và thuận tiện trong tiếp cận đang hiện hữu khá rõ nét.

Khách hàng có thể thực hiện yêu cầu về các dịch vụ điện thông qua hệ sinh thái chăm sóc khách hàng của EVNHANOI.

“Điều EVNHANOI hướng tới không chỉ là xử lý một yêu cầu sửa chữa cụ thể mà còn trở thành địa chỉ tin cậy đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng điện. Thông qua việc tiếp nhận, quản lý và giám sát dịch vụ trên nền tảng số, chúng tôi có thể chủ động hơn trong chăm sóc khách hàng, đồng thời sử dụng dữ liệu để nâng cao chất lượng phục vụ”, ông Tạ Minh Trí chia sẻ.

Trong thời gian tới, EVNHANOI định hướng tiếp tục mở rộng các dịch vụ sửa chữa, thay thế dây dẫn sau công tơ, sửa chữa sự cố điện ngầm, bảo dưỡng hệ thống điện phục vụ trạm sạc và trụ sạc xe điện; đồng thời nghiên cứu thêm các sản phẩm tư vấn, kiểm tra điện an toàn, tiết kiệm và các giải pháp liên quan đến điện mặt trời mái nhà, hạ tầng sạc xe điện.

Nhiều điểm nổi bật trong các dịch vụ điện của EVNHANOI.

Để sử dụng điện an toàn và chủ động kiểm soát chi phí, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ, kịp thời phát hiện nguy cơ rò điện, hư hỏng hoặc xuống cấp của thiết bị. Khi phát sinh nhu cầu, khách hàng nên đăng ký thông qua các kênh chính thức của EVNHANOI như Website, App EVNHANOI, Tổng đài, Email hoặc các phòng giao dịch khách hàng.

Việc lựa chọn dịch vụ có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, quy trình rõ ràng và khả năng giám sát xuyên suốt không chỉ giúp giải quyết nhu cầu sửa chữa trước mắt, mà còn góp phần xây dựng một hệ thống điện trong nhà an toàn, ổn định và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng.