Lũ quét ở Tây Tạng khiến 7 người chết, hơn 550 người mất tích

(VTC News) -

Khoảnh khắc trận lũ ập xuống Nepal sau khi sông băng sụp đổ. (Video: AP)

Theo Tân Hoa Xã, trận lũ quét tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, giáp Nepal, đã khiến 7 người thiệt mạng và 554 người mất tích.

Các hoạt động ứng phó khẩn cấp và cứu hộ đang được triển khai tích cực tại khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động 2.141 nhân viên cứu hộ chuyên trách và kiêm nhiệm ở các cấp tới hiện trường.

Ngoài ra, 86 chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, địa chất và phòng chống thiên tai đã được huy động, mang theo thiết bị chuyên dụng để tăng cường rà soát nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tại những khu vực trọng điểm như sườn núi và đường sá xung quanh.

Một tổ quan trắc gồm 5 người cũng được huy động để theo dõi liên tục hồ chắn tự nhiên hình thành do đất đá sạt lở, nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và cán bộ địa phương với hơn 500 lượt người đã được điều động trực tiếp tới hiện trường, tiến hành khơi thông được khoảng hơn 1km đường bị bùn đất vùi lấp.

Giới chức Trung Quốc cũng cho biết đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt và 499 công dân Trung Quốc khỏi Tây Tạng.

Lũ quét khiến 7 người thiệt mạng ở Tây Tạng, số người thương vong ở Nepal tăng lên gần 600. (Ảnh: AP)

Trước đó, lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8 dọc khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, gây thương vong và thiệt hại lớn. Số liệu được Nepal công bố cho thấy 586 người thiệt mạng và khoảng 1.924 người vẫn chưa rõ tung tích, trong đó có công dân nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Australia, Anh và Mỹ.

Tại Ấn Độ, nhà chức trách cho biết đã tìm thấy 7 thi thể trên các con sông chảy từ Nepal. Những người này được cho là nạn nhân của trận lũ.

Hàng chục tín đồ Hindu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới nằm trong số những người đang mất tích tại khu vực biên giới, do nhiều người đang trên đường hành hương tới núi Kailash ở Tây Tạng.

Bà Sivaranjani Muthunathan, người đang cùng 56 người khác trên xe buýt tới biên giới Trung Quốc, thì bất ngờ bị mắc kẹt. Bà cho biết ban đầu, cả đoàn chỉ nghĩ phía trước đang xảy ra ùn tắc giao thông.

“Sau đó chúng tôi thấy sương mù, khói xuất hiện và một thứ gì đó dường như bất ngờ bao trùm lấy chúng tôi”, bà Muthunathan chia sẻ với AFP, đồng thời cho xem đoạn video trên điện thoại mà bà ghi lại cảnh dòng nước dữ dội đang cuồn cuộn lao về phía mình. Xung quanh họ, nhiều phương tiện bị dòng nước cuốn trôi hoặc vùi lấp dưới bùn đất.