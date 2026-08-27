Gần 100 người Trung Quốc mất tích trong lũ quét, Thủ tướng Lý Cường tới Tây Tạng

(VTC News) -

Theo Tân Hoa Xã, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 27/8 đã đến thị trấn Gyirong, huyện Gyirong, Tây Tạng ở phía tây nam Trung Quốc, sau khi trận lũ quét chết người xảy ra tại khu vực này.

Thủ tướng Lý Cường cùng lãnh đạo của các cơ quan liên quan đã đến khu vực bị thiên tai để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp, đồng thời thăm các nhân viên cứu hộ và người dân bị ảnh hưởng

Khối băng đá khổng lồ đổ xuống thung lũng, tạo dòng lũ quét tử thần.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó tuyên bố gần 100 công dân nước này đang mất tích tại Nepal sau trận lũ quét.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), số người mất tích đã tăng lên 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Trong khi đó, nhà chức trách cảnh báo về những nguy cơ địa chất mới ở khu vực thượng nguồn.

Đoạn CCTV cho thấy người dân bỏ chạy khi thảm hoạ xảy ra tại thị trấn Gyirong, huyện Gyirong, Tây Tạng. (Ảnh: Reuters)

Ngày 26/8, một khối lượng lớn bùn đất và đá đổ xuống một con sông gần Gyirong, tại khu vực biên giới giữa Tây Tạng và Nepal, gây ra trận lũ quét khiến hàng chục người ở khu vực hạ lưu thuộc Nepal thiệt mạng, hàng trăm người mất tích, đồng thời cuốn trôi nhà cửa, đường sá và các công trình điện.

Trung Quốc xác nhận số người thiệt mạng chính thức ở Tây Tạng là 3 người. Người dân tại các ngôi làng nằm trong khu vực nguy hiểm xung quanh đã được sơ tán, trong khi 2 dân làng được giải cứu.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tăng cường giám sát và đánh giá tình hình hồ nước này. Hồ nằm tại khu vực giao nhau giữa sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo, phía đông bắc hiện trường thảm họa. Các biện pháp này nhằm hỗ trợ hoạt động cứu hộ và ngăn ngừa những thảm họa thứ cấp có thể xảy ra.

Trung Quốc cũng điều động các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ Bắc Kinh và Thành Đô tới khu vực để hỗ trợ cảnh sát địa phương và các lực lượng vũ trang triển khai công tác cứu trợ, theo CCTV.