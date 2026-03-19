Đề xuất vợ chồng thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 100/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 261/2025/NĐ-CP và Nghị định 54/2026/NĐ-CP), trong đó quy định mức thu nhập để được mua nhà ở xã hội.

Theo đó, dự thảo đề xuất người đứng đơn đăng ký mua nhà ở xã hội đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Như vậy, theo đề xuất mới thì các cặp vợ chồng có thu nhập 50 triệu/tháng vẫn sẽ được mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này đã thay đổi tăng lên thay vì chỉ giới hạn thu nhập 40/tháng đã được áp dụng từ tháng 10/2025 tới nay.

Đối với trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Đề xuất thu nhập không quá 50 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Các cá nhân được mua loại nhà ở này gồm người thu nhập thấp tại đô thị, cán bộ, công chức, viên chức, người độc thân.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

Các giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được sử dụng và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được xác nhận.

Việt Nam đặt mục tiêu triển khai đề án đầu tư ít nhất một triệu căn nhà xã hội. Hiện cả nước có 220 dự án đã khởi công, đang triển khai với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% chỉ tiêu năm.

Lũy kế đến nay, cả nước có 737 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, quy mô 701.347 căn, tương đương hơn 70% mục tiêu Đề án 1 triệu căn hộ đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho biết có thể hoàn thành mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm 2 năm.