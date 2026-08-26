Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị ngay văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống

Chiều 26/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 (phiên thứ hai) để cho ý kiến vào 11 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian qua, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như các bộ, ngành.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, nhiều nút thắt, điểm nghẽn về thể chế gây vướng mắc trong thực tiễn đã nhanh chóng được tháo gỡ. Hệ thống pháp luật ngày càng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số.

Trong tháng 8/2026, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua tổng cộng 24 luật và 10 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vừa qua, Quốc hội đã thông qua 15 luật, nhiều nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật khác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật (phiên thứ hai) tháng 8 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Biểu dương và đánh giá cao các bộ, ngành đã chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung của luật, nghị quyết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Thủ tướng cho biết, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá rất cao sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Chính phủ và Quốc hội.

Để phục vụ cho Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026), Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao khi tổ chức 2 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến trên 40 dự án luật, nghị quyết do Chính phủ trình. Thủ tướng nhấn mạnh đây là khối lượng lập pháp rất lớn đối với kỳ họp cuối năm.

Trước đó, tại phiên họp chuyên đề lần thứ nhất (ngày 18/8), Chính phủ đã cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết. Tại phiên họp thứ hai này, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến đối với 11 dự án luật quan trọng khác. Các dự án luật này trực tiếp liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, phát triển thương mại, công nghiệp văn hóa và sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, phiên họp lần này xem xét nhiều nội dung mới lần đầu tiên được đưa ra thảo luận như: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật Công nghiệp văn hóa; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử.

Thủ tướng khẳng định, việc ban hành các luật này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp phân quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, Thủ tướng đề nghị thể chế hóa đầy đủ các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đảm bảo quán triệt các chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào từng điều khoản dự thảo. Nhận diện chính xác và tháo gỡ điểm nghẽn, đưa ra giải pháp cụ thể xử lý vướng mắc thể chế, nhất là các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, rà soát kỹ lưỡng để loại bỏ các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, tránh nguy cơ phát sinh xung đột pháp lý hay điểm nghẽn mới. Gắn phân cấp, phân quyền với phân bổ nguồn lực; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện.

Thủ tướng cũng đề nghị rà soát kỹ hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và chuẩn bị ngay các văn bản hướng dẫn chi tiết để luật sớm đi vào cuộc sống, không để tồn tại khoảng trống pháp lý.