Không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong văn bản quy phạm pháp luật

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 29/9.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tuyệt đối chấp hành quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, không để lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị tham mưu, trong quá trình rà soát các dự thảo, quy định, nếu phát hiện những điểm nghẽn, lỗ hổng, kẽ hở thì phải kịp thời, chủ động tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ để hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Theo Thủ tướng, nhiều dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp và còn ý kiến khác nhau.

Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành hồ sơ đúng hạn, mà phải bảo đảm chất lượng cao nhất, chính sách đúng, quy định rõ, đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện được ngay sau khi được thông qua.

Tinh thần được Thủ tướng quán triệt là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu, xử lý dứt điểm từng vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và có thể triển khai ngay sau kỳ họp.

“Vấn đề đã rõ thì thống nhất ngay; vấn đề còn ý kiến khác nhau thì phải chủ động phối hợp trao đổi, làm rõ để xác định phương án và thời hạn xử lý”, Thủ tướng nêu rõ.

Về công tác phối hợp phục vụ cho kỳ họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành chủ động chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; trao đổi, giải trình, cung cấp thông tin về những vấn đề đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời báo cáo những vấn đề chưa thống nhất, vượt thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: chinhphu.vn)

“3 trách nhiệm” và “3 kỷ luật” trong xây dựng, thực thi chính sách

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng khối lượng công việc của Kỳ họp thứ 2 rất lớn, do đó cần xem xét những dự án luật, nghị quyết có thể rút gọn quy trình trong một kỳ họp và những nội dung cần thông qua trong nhiều kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, tích cực nhưng không được chủ quan; không chỉ phối hợp để hoàn thành chương trình Kỳ họp mà phải nâng chất lượng quyết sách của Quốc hội và việc thực thi của Chính phủ.

“Không chỉ xử lý hồ sơ mà phải xử lý chính sách”, Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu, đồng thời đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm cuối cùng đối với từng sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ phối hợp theo quy trình sang đồng hành ngay từ đầu về chính sách; chất lượng phải đi trước một bước so với tiến độ, làm chắc ngay từ đầu, không để công việc dồn vào cuối kỳ và phải coi thực thi là một phần của chất lượng lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần xác định rõ “3 trách nhiệm”: Chính phủ chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng chính sách trình; các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng thẩm tra; Ủy ban Thường vụ Quốc hội chịu trách nhiệm cao nhất về việc chuẩn bị để báo cáo Quốc hội quyết định.

Cùng với đó là “3 kỷ luật”, gồm: kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm; kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra Quốc hội thảo luận; kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung không có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Nhấn mạnh người dân, doanh nghiệp đang chờ đợi các chính sách mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nâng quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lên một bước, từ phối hợp công việc sang phối hợp chính sách, từ xử lý từng việc sang quản trị toàn bộ tiến độ xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 2.

Hai bên cùng chịu trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội và nhân dân về chất lượng chính sách, đồng thời tạo tiền đề cho việc phối hợp tại các kỳ họp tiếp theo.