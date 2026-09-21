Đề xuất 372 bệnh mạn tính được kê đơn thuốc ngoại trú đến 90 ngày

(VTC News) -

Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 26 nhằm mở rộng danh mục bệnh được cấp đơn thuốc ngoại trú kéo dài trên 30 ngày (tối đa 90 ngày). Quyết định này giúp giảm tần suất đi lại cho người bệnh mạn tính điều trị ổn định, đồng thời giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Mở rộng thêm 120 danh mục bệnh mạn tính

So với quy định hiện hành (252 bệnh thuộc 16 nhóm), dự thảo mới nâng tổng số lên 372 bệnh và nhóm bệnh (tăng 120 mục). Chi tiết các nhóm bệnh bổ sung đáng chú ý bao gồm:

- Tim mạch (thêm 46 bệnh): Suy tim, xơ vữa động mạch, suy tĩnh mạch mạn tính, hở/hẹp van tim, thuyên tắc và huyết khối tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch chi dưới, dị tật bẩm sinh vách tim...

- Da và mô dưới da (tăng từ 19 lên 53 bệnh): Lupus ban đỏ thể da, nấm móng, trứng cá, rụng tóc từng mảng, sẹo lồi, nám má, vảy cá bẩm sinh, viêm tuyến mồ hôi nung mủ...

Bộ Y tế đề xuất mở rộng lên 372 bệnh mạn tính được kê đơn thuốc ngoại trú đến 90 ngày (Ảnh: Đời sống pháp luật)

- Ung thư và Huyết học (thêm 10 bệnh ung thư + các bệnh lý khác): U lympho, đa u tủy, bạch cầu lympho/tủy mạn hoặc cấp đang điều trị duy trì; cùng các bệnh huyết học lành tính như thiếu máu thiếu sắt, giảm tiểu cầu miễn dịch.

- Hô hấp & Tiết niệu - Sinh dục: Bổ sung COPD, viêm xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng; viêm thận lupus, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, lạc nội mạc tử cung, các rối loạn thời kỳ mãn kinh.

- Nội tiết, Chuyển hóa & Bệnh lý khác: Bổ sung tiền đái tháo đường, rối loạn lipid máu, suy giáp sau phẫu thuật, đái tháo nhạt, viêm gan C mạn tính, glôcôm bẩm sinh, suy nhược thần kinh...

Không phải cứ thuộc danh mục là được kê đủ 90 ngày

Theo dự thảo, việc mở rộng danh mục không đồng nghĩa người bệnh mắc một trong các bệnh này mặc nhiên được kê thuốc đủ 90 ngày.

Đối với bệnh thuộc danh mục, người kê đơn vẫn phải căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định của người bệnh để quyết định số ngày sử dụng của từng thuốc. Thời gian kê đơn tối đa không quá 90 ngày.

Trường hợp người bệnh mắc bệnh thuộc danh mục kèm một bệnh mạn tính khác đã được chẩn đoán và điều trị ổn định, bác sĩ cũng căn cứ tình trạng lâm sàng và mức độ ổn định để quyết định số ngày sử dụng thuốc, tối đa 90 ngày.

Dự thảo cũng bổ sung quy định đối với người bệnh khám nhiều chuyên khoa trong cùng một lần tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề có thể kê đơn theo từng chuyên khoa hoặc kê một đơn chung bao gồm thuốc của các chuyên khoa.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm soát chống chỉ định, tương tác và trùng lặp thuốc giữa các chuyên khoa, nhằm bảo đảm an toàn cho toàn bộ đơn thuốc.