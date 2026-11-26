(VTC News) -

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện trở lại đoạn video ghi nhận phản ánh của thân nhân người bệnh về thái độ giao tiếp của nhân viên y tế trong ca trực đêm tại Khoa Nhịp tim học, Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua rà soát và báo cáo của bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM xác định vụ việc xảy ra vào đêm 1/8/2018, tức cách đây hơn 8 năm. Sự việc cũng đã được giải quyết ngay tại thời điểm đó. Khi đó, Ban giám đốc bệnh viện khẩn trương xác minh, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của gia đình người bệnh. Sau khi được giải thích, gia đình chủ động gỡ bỏ bài đăng. Người bệnh tiếp tục được điều trị ổn định và xuất viện an toàn.

Đối với các cá nhân liên quan, bệnh viện đã tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật những người trong kíp trực, đồng thời thông báo đến Phân hiệu phía Nam - Học viện Quân y để xử lý bác sĩ có liên quan theo quy định.

Bệnh viện Nhân dân 115. (Ảnh: Website bệnh viện)

Theo Sở Y tế TP.HCM, điều đáng quan ngại là đoạn video từ hơn 8 năm trước được đăng tải trở lại nhưng không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, khiến người xem hiểu nhầm đây là sự việc mới phát sinh tại bệnh viện. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Nhân dân 115 mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ nhân viên y tế đang nỗ lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Nhân dân 115 có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề nghị hỗ trợ xác minh, ngăn chặn việc phát tán thông tin gây hiểu nhầm.

Đồng tình với kiến nghị của bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố phối hợp xác minh nguồn phát tán, làm rõ động cơ, mục đích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định ngành Y tế luôn trân trọng, cầu thị lắng nghe những phản ánh, góp ý chính đáng của người bệnh và thân nhân, xem đây là động lực để các cơ sở khám, chữa bệnh cải tiến chất lượng phục vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử của nhân viên y tế.

Ngành Y tế Thành phố nhấn mạnh quan điểm không né tránh, không bao che và kiên quyết xử lý sai phạm của nhân viên y tế. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc phản ánh những hạn chế, sai sót để cải thiện chất lượng phục vụ với việc sử dụng thông tin cũ, không đúng bối cảnh, gây hiểu nhầm và làm tổn hại uy tín các cơ sở y tế.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn gốc, thời điểm và tính xác thực của thông tin trước khi chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội; đồng thời đề nghị xử lý nghiêm những hành vi cố tình xuyên tạc, phát tán thông tin sai lệch.