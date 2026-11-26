(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, sản phụ S.V.N. (43 tuổi, quốc tịch Campuchia) mang thai lần thứ ba được đưa đến cấp cứu khi thai được 35 tuần 2 ngày trong tình trạng khó thở ngày càng tăng, phải thở oxy.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ đang kiểm soát bằng chế độ ăn. Đáng chú ý, người bệnh còn mắc bệnh lý tim mạch phức tạp, gồm hở van hai lá nặng do sa van, đứt một phần dây chằng van hai lá, kèm rối loạn nhịp tim với ngoại tâm thu thất dày.

Kết quả siêu âm tim cấp cứu tại giường cho thấy chức năng tâm thu thất trái suy giảm nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 32%, giãn buồng tim, giảm vận động các thành thất trái, hở van hai lá nặng và tăng áp lực động mạch phổi.

Các bác sĩ xác định sản phụ bị phù phổi cấp trên nền suy tim, đồng thời theo dõi tiền sản giật thể nặng, viêm phế quản co thắt và nguy cơ suy thai.

Bác sĩ mổ lấy thai cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

Đây là tình huống sản khoa nguy cơ rất cao. Khi khả năng bơm máu của tim suy giảm nghiêm trọng, người mẹ có thể diễn tiến suy hô hấp, rối loạn huyết động, đe dọa tính mạng. Thai nhi chưa đủ tháng cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tình trạng hô hấp và tuần hoàn của mẹ tiếp tục xấu đi.

BS.CKI. Phạm Huỳnh Yến Nhi - Phụ trách Khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết: “Thách thức lớn nhất là sản phụ đang suy tim nặng, phù phổi cấp trong khi thai kỳ mới 35 tuần. Việc tiếp tục kéo dài thai kỳ có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch của người mẹ, nhưng phẫu thuật và gây mê trong tình trạng chức năng tim suy giảm cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm”.

Sau khi đánh giá toàn diện, các chuyên khoa thống nhất chấm dứt thai kỳ bằng phẫu thuật lấy thai cấp cứu, đồng thời chuẩn bị phương án gây mê, hồi sức và chăm sóc trẻ sơ sinh.

Cuộc mổ được triển khai ngay trong đêm. Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp tập trung kiểm soát hô hấp, tuần hoàn, hạn chế nguy cơ mất ổn định huyết động ở sản phụ.

Bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Lúc 3h5 sáng, bé trai nặng 3,5kg chào đời khoẻ mạnh. Sau phẫu thuật, em bé được chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu về sơ sinh. Người mẹ được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi và điều trị tình trạng suy tim, phù phổi cấp.

Do chức năng tim suy giảm nặng, sản phụ tiếp tục được điều trị tích cực, theo dõi sát tình trạng hô hấp, huyết động và các biến chứng tim mạch sau sinh.

Sau 3 ngày hồi sức, sức khỏe người mẹ cải thiện rõ rệt, đủ điều kiện chuyển đến Khoa Nội Tim mạch - Can thiệp Tim mạch để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện sản phụ đang hồi phục, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới nếu diễn biến thuận lợi.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những trường hợp lớn tuổi, có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường thai kỳ, cần khám thai đầy đủ và được theo dõi phối hợp giữa các chuyên khoa.

Các biểu hiện như khó thở tăng dần, khó thở khi nằm, hồi hộp, mệt bất thường hoặc phù nhiều không nên xem nhẹ, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo biến chứng tim mạch nguy hiểm. Thai phụ cần đến cơ sở y tế thăm khám kịp thời, tránh chủ quan cho rằng đó chỉ là những thay đổi thông thường trong thai kỳ.