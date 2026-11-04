Thủ tướng Lê Minh Hưng nói về việc giá điện giảm sau rất nhiều năm

(VTC News) -

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 ngày 4/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ cũng sẽ tập trung củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, trước hết là kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra, đặc biệt quan tâm và ưu tiên cao nhất cho mục tiêu kiểm soát lạm phát trong 2 tháng cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Thủ tướng, nếu chúng ta tăng trưởng cao nhưng không kiểm soát được lạm phát, không giữ được ổn định giá cả thì những thành quả tăng trưởng không lan tỏa được tới nền kinh tế và tới người dân.

Đề cập các giải pháp về giá điện, giá xăng dầu, Thủ tướng cho biết sau rất nhiều năm, giá điện mới giảm, trên cơ sở đánh giá rất kỹ tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các biện pháp về thuế với xăng dầu triển khai ngay từ đầu năm cũng tác động rất mạnh tới thu ngân sách.

“Nhưng vì mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô thì ngân sách nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ với nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nói.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát năm 2026; Ban Chỉ đạo điều hành giá làm việc ngay với các địa phương có mức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng cao hơn bình quân chung cả nước để có các giải pháp kiểm soát CPI trên địa bàn, nhất là các thành phố lớn.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Các bộ, ngành, địa phương cần kiểm soát chặt chẽ số lượng các dự án, nhất là cương quyết với các dự án xây dựng trụ sở ở các tỉnh, thành phố, để tập trung nguồn lực cho các dự án hiệu quả lan tỏa, phục vụ các hạ tầng thiết yếu.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, triển khai cải cách thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế; đề xuất việc giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương từ năm 2027.

Bộ Tài chính phải chủ động các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế như về thuế phí, các nhiệm vụ về cải thiện môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; rà soát kỹ danh mục, các dự án đầu tư công để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Lưu ý hệ thống ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có các công cụ điều hành linh hoạt hơn nữa để ổn định và giảm mặt bằng lãi suất cho vay với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Bộ Công Thương chủ động điều hòa cung cầu, bảo đảm nguồn cung liên tục đối với hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu, điện; sớm báo cáo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn; hoàn thiện Nghị định về kinh doanh xăng dầu trình Chính phủ trong tháng 11 (trong đó lưu ý cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí lưu thông).

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến giá vật liệu xây dựng, nhà ở, chi phí xây dựng và cước vận tải, trao đổi với các địa phương để có các giải pháp ổn định thị trường.

Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (dự án đường sắt, các tuyến đường bộ cao tốc, các cảng hàng không…) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Nhiệm vụ quan trọng khác của Bộ Xây dựng là chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đánh giá tổng thể về thị trường bất động sản, để xuất các giải pháp, không để tác động tiêu cực đến nền kinh tế, hệ thống tài chính, ngân hàng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể về điều chỉnh nội dung sách giáo khoa, xử lý vấn đề thiếu trường lớp, giáo viên, thi cử, xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Bộ Y tế được yêu cầu có các giải pháp cụ thể để cắt giảm khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm, cung ứng thuốc và thiết bị y tế; thực hiện vai trò đầu mối quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng trạm y tế tại các xã biên giới và nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng vị trí việc làm; xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài…