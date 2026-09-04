Công an xử phạt thanh niên lái xe máy 'bốc đầu' rồi khoe trên mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 4/9, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nình Xuân Quang (SN 2009, trú tại xã Hải Sơn, thành phố Quảng Ninh) liên quan việc đi xe máy bằng một bánh (còn gọi là “bốc đầu”) trên đường giao thông.

Tại cơ quan công an, Nình Xuân Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với Quang về các lỗi như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái và người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô.

Cơ quan chức năng tịch thu xe máy do nam thanh niên đi “bốc đầu” và quay clip khoe trên mạng xã hội. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Cơ quan công an đã tiến hành tịch thu phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng đối với chủ phương tiện do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 29/8/2026, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy thực hiện động tác “bốc đầu” nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét.

Kết quả xác định, khoảng 21h00 ngày 29/8, Nình Xuân Quang đi xe máy BKS 14AK-047.38 chạy bằng một bánh tại tuyến đường thuộc Khu công nghiệp Hải Hà (xã Quảng Hà, Quảng Ninh) với mục đích quay clip đăng tải lên mạng xã hội để thể hiện bản thân.

Qua vụ việc trên, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện theo luật định.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đánh võng, “bốc đầu” xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.